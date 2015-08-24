Financial Times: Türkiye'nin güneydoğusunda barış için umutlar azalıyor

Financial Times sayfalarında, Türkiye'de güvenlik güçleri ile PKK arasındaki artan çatışmaların ülkenin güneydoğusunda ekonomik yaşamı olumsuz etkilediğini vurgulayan bir habere veriyor. Cizre mahreçli haber Piotr Zalewski'nin imzasını taşıyor.

"Türkiye'nin güneydoğusunda barış temettüsü için umutların azaldığının" belirtildiği haberde bazı Cizrelilerin yorumlarına da yer veriliyor.

Gazetenin görüştüğü Cem Karaca adlı Cizreli esnaf, ilçedeki küçük bir parktaki büfesindeki yiyecek içecek satışlarının son döneme kadar iyi olduğunu aktarmış:

"Karaca, 'Gecede 4000 Lira kazanıyorduk' diyor. (…) IŞİD'li intihar bombacısının Suriye sınırındaki başka bir Kürt kentinde 33 kişiyi öldürdüğü 20 Temmuz saldırısını işaret ederek 'Şimdi neredeyse iflas ettik. Suruç'tan sonra insanlar kalabalık yerlerden uzak durmak istiyor' diye konuşuyor."

Haberde, son dönemde güvenlik güçleri ile PKK arasındaki çatışmaların artışıyla ilgili verilen bilgilerin ardından bölge ekonomisinin durumuna dair özetle şunlar aktarılıyor:

"Militanlar ve ordu arasındaki onlarca yıllık bir savaşın ardından iyileşmeye çalışan bir yerel ekonomi için yenilenen şiddet, oluşmakta olan için bir kâbus. Güneydoğu, hemen hemen her ekonomik göstergede ülkenin diğer bölümünün gerisinde kalıyor. Cizre'nin dahil olduğu Şırnak'ta işsizlik, ulusal düzeydeki orandan üç kat fazla."

Financial Times, "Cizre'de gece yarısına kadar açık olan dükkânların artık akşamüstleri kapanmaya başladığını, yeni projelerin durduğunu, yeni filizlenmeye başlayan turizmin çöküşle karşı karşıya olduğunu" yazıyor.

Gazeteye konuşan, Hz. Nuh Türbesi'nin karşısındaki bir kitapçının çalışanı, bütün yaz boyunca hiçbir yabancı turist görmediğini söylemiş.

Cizre Belediye Başkanı Kadir Kunur ise ilçedeki ekonomik faaliyetlerin bir önceki aya kıyasla yüzde 60 ila 70 oranında düştüğünü belirtmiş.

Bölgedeki savaşın, Suriye ve Irak sınırındaki Cizre'yi hâlihazırda vurmuş olduğunu hatırlatan Financial Times, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Çağlı'nın durumun çok kötü olduğunu belirttiği sözlerini aktarıyor:

"Bu ayki çatışmaların etkisine işaret eden, yerel ticaret odasının başkanı Süleyman Çağlı, 'Bu durum daha da kötü' diyor ve ekliyor: 'İki yıldır burada belli bir yatırım vardı, sükûnet vardı. Ama şimdi bu kayboldu."

Haberde küresel risk danışmanlığı firması Stroz Friedberg'dan Jonathan Friedman ise "AKP ile yürütülen gizli görüşmelerin hemen ardından PKK'nın 2013'te ateşkes ilan etmesiyle hükümetin barış temettüsü için umutları artırdığını ancak son çatışmalarla birlikte yabancı yatırım açısından Güneydoğu'daki mevcut iştahın da zayıflamaya başladığını" belirtmiş.

FT'nin yorum sayfasında Türkiye yazısı: Türkiye IŞİD politikasını ABD nedeniyle değiştirdi

Bu arada Financial Times'ın görüş sayfasında ise Brookings Institutions'tan dış politika uzmanı Jeremy Shapiro'nun Türkiye'nin IŞİD ve PKK'ya yönelik operasyonlarını ve bu bağlamda ABD ile son dönemdeki ilişkisini değerlendirdiği bir yazısı yer alıyor.

Yazıda, "Türkiye'nin IŞİD'le ilgili politikasının değiştirmesinin ABD'nin başarısı olduğu" yorumu yapılıyor.

Shapiro, ABD ile varılan mutabakatla birlikte, Türkiye'nin başlattığı askeri operasyonlarla IŞİD'den çok PKK'yı hedef aldığı yönündeki eleştirileri aktarıyor ve "Türkiye'nin PKK ve IŞİD'e karşı mücadelesindeki dengesizliği er geç düzeltmek zorunda kalacağını" yazıyor.

Shapiro, "bunu yapmaması durumunda Türkiye'nin ABD - Kürt ittifakının daha yakınlaşmasını ve Ankara'nın bir kez daha gözden düşürülmeyi riske edeceğini" belirtiyor.