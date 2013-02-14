Financial Times: Türkiye'nin gelişmesi Avrupa Birliği üyeliğinden önemli

Financial Times gazetesi, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakerelerinin canlandırılmasının her iki tarafın da çıkarına olduğunu savundu.

Fransa'nın Türkiye'nin üyeliğinin önüne Sarkozy döneminde koyduğu engelleri kaldırmaya başlaması, gecikmiş bir adım ve Avrupa için hayati önemdeki bir ilişkinin yönetimine tekrar mantığın dönüşü anlamına geliyor, gazeteye göre.

İlişkinin önünde hala devasa engeller olduğunu kaydeden gazete, bölünmüş ada Kıbrıs'la ilgili sorunların Avrupa Birliği'nin kapısını Türkiye'ye kapatabilecek düzeyde olduğu tespitini yapıyor ve şöyle devam ediyor:

‘Türkiye'nin dönüşümü üyelikten önemli’

“Ancak Türkiye'nin sonunda Avrupa Birliği'ne katılıp katılmaması, bu ülkenin canlı bir demokrasiye, dinamik bir ekonomiye ve takdir edilen bir bölgesel güce doğru dönüşüm sağlamasının yanında daha az önemli.

İlişkideki felç durumunun yedinci yılına girmesi sağlam bir yenilenme ve reform motorunun da durmasına yol açtı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği üyelik arayışından vazgeçebileceği yolunda işaretler veriyor.

Erdoğan'ın muhtemelen gelecek yıl yerini alacağı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, Ankara'nın modernleşmesini tamamlayabilmek için Avrupa Birliği yolunda kalmaya devam etmesi gerektiğine inanıyor.”

Gazete, Türkiye'de seçmenlerin Avrupa Birliği konusunda duydukları heyecanı süratle kaybettiğini de ifade edip, Birliğin önünde, İslam ve demokrasinin birlikte yaşayabildiği bu ülke ile ilişkileri yeniden canlandırma fırsatı olduğunu belirtildi.

Financial Times'a göre, Çin tipi ekonomik büyüme rakamlarına sahip Türkiye de, dinamizminin Avrupa Birliği ile entegrasyonun artırılmasından geçtiğini görmeli.

AB'nin izlemesi gereken yollar

Türkiye ticaret ortaklarını çeşitlendirmiş olsa da, ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımın dörtte üçü Avrupa Birliği kaynaklı.

Gazete, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerini canlandırmak için izlemesi gereken üç yol da listeliyor:

“AB, müzakereler sürerken Türk iş adamları için vize gereksinimlerini kaldırmalı; Türk liderleri zirvelere davet etmeye tekrar başlamalı ve Türkiye'nin savunma kurumlarını Avrupa'nın dış ve güvenlik politikalarına dâhil etmeli.”

Financial Times son olarak, Türkiye AB ilişkilerindeki en önemli sorun başlığı olarak görülen Kıbrıs'ın içinde bulunduğu ekonomik krizin, Avrupalı liderler tarafından bir koz olarak kullanılması gerektiğini belirtiyor.

4. yargı paketi ‘ifade özgürlüğü için olumlu’

Independent gazetesi, dünyanın pek çok yerinden haberlere kısa kısa yer verdiği bölümünde, Türkiye'deki 4. yargı paketi çalışmalarına değiniyor ve "terörizmin propagandası" suçunu düzenleyen maddelerin tanımlarının daraltılmasının ifade özgürlüğü açısından olumlu olduğunu belirtti.

Gazete, yasa değişikliğinin "Kürt isyancılarla ilişkili olmakla suçlanan bazı tutukluların serbest bırakılmasının yolunu da açabileceğini" belirtip Türkiye'nin terörle mücadele mevzuatını, binlerce siyasetçi, aktivist ve gazeteciyi söyledikleri ve yazdıkları nedeniyle cezaevine atmak için kullandığını savunuyor.

Independent, Avrupa Komisyonu'nun Ankara'ya, propaganda da "şiddete teşvik" kriterini gözetecek şekilde yasa değişikliği yapması çağrısında bulunduğunu da aktarıyor.

BBCTürkçe