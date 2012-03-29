Financial Times: Türkiye'nin gaddar hükümeti

Financial Times gazetesi AKP'nin iktidardaki 10 yılını değerlendiren tam sayfa makalesinde, AKP hükümetinin giderek daha otoriterleştiği yorumunu yapıyor.

David Gardner ve Daniel Dombey imzalı yazıda, Erdoğan'ın portrelerinin ülke çapında neredeyse cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ünkiler kadar yaygın olduğu ifade ediliyor.

Yazarlara göre Erdoğan, iktidardaki 10. yılında, siyasi kudretini her zamanki kadar muhafaza ediyor. Medya üzerindeki baskıların, siyasi rakiplerin yargılandığı davalardaki usulsüzlüklerin ve sorunlu bir mevzuatın, yönetiminin giderek daha da otoriterleştiğine işaret olduğu da belirtiliyor.

İran ile Çin'dekilerin toplamından fazla gazeteci hapiste

Yazıda öne çıkan bir başka nokta ise yeni anayasanın, bireysel hakların korunmasında kritik öneme sahip olabileceği.

Erdoğan liderliğindeki 10 yılda Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak ortaya çıktığı, ekonominin neredeyse Çin ile aynı hızda büyüdüğü ve elde edilen refahın, sağlık hizmetleri, okullar ve yollar ile yayıldığının altını çizen Financial Times, kudretli generalleri bastıran hükümetin, rakipleri azaldıkça, hoşgörüsünün de azaldığını vurguluyor.

Makalede, çoğunluğu Kürt olan Türkiye cezaevlerindeki 104 gazetecinin İran (42) ve Çin'de (69) hapiste olan gazetecilerin toplamından fazla olduğu değerlendirmesi de yapılıyor.

Siyasi rakiplerle yargı mücadelesi

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile çalışan akademisyen Büşra Ersanlı ile yayıncı Ragıp Zarakolu'nun tutukluluklarına ve “siyasetle yüklü bir başka dava” diye nitelediği Ergenekon davasına işaret eden gazete, yargının yalnızca AKP'nin değil, Gülen hareketinin muhaliflerini de bastırmanın bir aracı olarak kullanıldığına inananlar olduğunu belirtiyor.

Yazarlara göre, "Gülen müttefiki olduğu düşünülen savcıların başbakanın istihbaratın başına getirdiği Hakan Fidan hakkında soruşturma başlatmaya çalışması" AKP'ye hukukun siyasi amaçlar için kullanılmasının iki tarafı keskin bir kılıç olduğunu gösteriyor.

Ancak yazıda, Ergenekon ve 1980 darbesinin yargılanması gibi davaları, geçmişin hatalarını düzeltmek için yapılan doğru adımlar olarak görenler olduğu da ifade ediliyor. (BBC Türkçe)