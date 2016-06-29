Financial Times: Türkiye'nin değişen dış politikası bölge için olumlu

Financial Times gazetesi, Türkiye'nin İsrail ve Rusya ile ilişkilerini normalleştirmek adına bu hafta attığı adımları değerlendirdiği yazısında, Türkiye'nin faydacı yeni dış politikasının bölge için olumlu etkileri olabileceğini ifade ediyor.

Makale "Türkiye'nin yeni Başbakanı Binali Yıldırım, Ankara'nın dost sayısını artırıp düşman sayısını azaltmak istediğini söylediğinde, kimse bunun bu kadar çabuk olacağını düşünmemişti" diye başlıyor.

Türkiye'nin İsrail ile diplomatik ilişkilerini 5 yıl dondurduktan sonra, bu hafta başında ilişkilerin normalleşmesinde anlaştıkları, Rusya'dan da düşürdüğü jet için özür dilediği hatırlatıldıktan sonra, şöyle devam ediliyor:

"Ani uzlaşılar gösteriyor ki, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yalnızlaşma ve eski müttefiklerle artan tansiyonlu dönemin ardından daha uysal bir yaklaşım izliyor. Türkiye'nin bu faydacı politikaya geri dönüşü, istikarsızlıklarla bozulmuş olan bölgedeki ender olumlu adımlardan olabilir."

Financial Times'ın konuştuğu dış politika uzmanları Arap dünyasındaki ayaklanmalarla birlikte Türkiye'nin dış politikasının ideolojik bir hal almış olduğunu, ancak bölgedeki çatışmaların devam etmesi üzerine Ankara'nın "reset butonu"na bastığını belirtiyor.

Uzmanlara göre bunun nedeni Türkiye'nin geçmişteki dış politikasının çok az sonuç doğurduğunu ve yanında çok az müttefikle çok sayıda düşmanla savaşmak durumunda kaldığını fark etmesi oldu.

FT'de görüşüne yer verilen Atlantic Council'dan Aaron Stein, "Rusya'nın Suriye'deki savaşa dahil olmasının Türkiye'nin stratejik pozisyonunu tamamen değiştirdiğini" söylüyor.

Türkiye'nin uzlaşmacı tavır içine girmesinin diğer nedenleri de şöyle açıklanıyor:

"Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin, Suriye'deki Kürt güçler karşısında verdiği kayıplar ve Rusya'nın Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için PKK ile bağlantılı Kürt grupları destekleme ihtimalinin yarattığı korku, Türkiye'nin dış politikasını yeniden gözden geçirmesine neden oldu".

Ekonomik faktörler de etkili

Financial Times, Ankara'nın dış politikasındaki değişimin ekonomik gerekçeleri olduğuna da dikkat çekiyor:

"Türkiye'deki intihar saldırıları ve Rus jetinin düşürülmesinin ardından Moskova ile yaşanan anlaşmazlık turizme büyük darbe vurdu. Açıklanan resmi veriler geçen ay Türkiye'ye giden turist sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 35 azadığını gösteriyor".

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yapacağını da hatırlatan Financial Times'taki makale şöyle sonlanıyor:

"Türkiye'nin üzerindeki bazı baskı unsurlarını kaldırarak, Erdoğan esas hedefine ulaşmak, yani anayasayı değiştirerek başkanlık sistemini getirmek için daha fazla alan yaratmayı amaçlıyor olabilir".