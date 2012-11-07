Financial Times: Türkiye, Kürtlerin yasal haklarını genişletmeye hazırlanıyor

İngiliz basının önemli gazetelerinden Financial Times iç sayfasına, Türkiye'nin Kürtlerin yasal haklarını genişletmeye hazırlandığına ilişkin bir haberi taşıdı.

Financial Times, hükümeti sıkıntıya sokan açlık grevlerinin genişlemesi riskinin bulunduğu bir ortamda gündeme gelen düzenlemelerin sanıkların savunmalarını Kürtçe yapabilmelerinin önünü açabileceğini kaydetti. Financial Times, 600'den fazla tutuklu ve hükümlünün 50 günden uzun süredir yaptıkları açlık grevi eyleminde bazı eylemcilerinin hayatını kaybedebilecekleri riskine dikkat çekti.

Gazete, hükümetin adımının parlamentodaki BDP grubu tarafından iyi niyet göstergesi olarak görüldüğünü de aktardı.

Financial Times, aynı haberinde, açlık grevindekilerin taleplerinden birinin de Abdullah Öcalan'ın cezaevindeki tecritinin sona erdirilmesi olduğunu da anımsattı.