Financial Times: Türkiye demokrasisi polis devleti yolunda

Financial Times gazetesinin bugünkü sayısında yer alan iki baş yazısından biri Meclis gündemine gelen iç güvenlik paketi vesilesi ile Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetiminin otoriterleşmesi üzerine.

"Erdoğan'ın iktidara sarılışı ülkenin küresel saygınlığını azaltıyor" diyen gazetenin baş yazısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi kendi etrafında inşa ettiği otoriter bir devlete dönüştürürken, çok az itidal gösteriyor... Eğer daha da ileri gitmesine izin verilirse, Türkiye artık bir demokraside olması gereken temel standartlara sahip olmayacak" ifadeleri yer alıyor.

İç Güvenlik Paketi'nin zamanlaması

"2011'den bu yana Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kişisel özgürlükleri kısıtlamak için o kadar çok şey yaptı ki, bir kısıtlamayı diğerinden ayırmak imkansız hale geldi" diyen gazete, iç güvenlik paketinin içeriğinden bahsederek paketin endişe verici olduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Financial Times, paketin içeriğine ilaveten, genel seçimlerden sadece birkaç ay önce gündeme gelmesine dikkat çekerek, zamanlamasının da endişe verici olduğunu yazıyor. Gazete Erdoğan'ın başkanlık sistemini getirecek bir anayasa değişikliği için gereken meclis çoğunluğunu arzu ettiğini saklamadığını söyleyerek, şöyle devam ediyor:

"Seçimler yaklaşırken geçmişte liderliğini sarsmış olan gösterileri yıldırmak için, kamu düzeni üzerinde bir kısıtlama olsun istiyor."

'Ülkenin saygınlığı azalıyor'

Erdoğan'ı giderek daha fazla Rusya lideri Vladimir Putin'e benzemekle eleştiren gazete "Erdoğan'ın otoriterliği, Türkiye'ye birkaç açıdan zarar veriyor. Bölgedeki diğer ülkelerin makul bir şekilde özeneceği bir demokrasi olarak saygınlığını zayıflatıyor" diyor.

Financial Times, Erdoğan'ın otoriterleşmesinin Türkiye'nin uluslararası alandaki yerine de zarar verdiğini söyleyereki daha önce bölgede stratejik bir oyuncu olan Türkiye'nin dış siyasetinin şu anda Erdoğan'ın kişisel heveslerine göre yönetildiğini yazıyor.

'Erdoğan IŞİD'le mücadeleye ikna değil'

Gazete Erdoğan'ın özellikle Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı mücadele konusunda ikna olmamış göründüğünü söylüyor.

Gazete Cumhurbaşkanı'nın otoriter çizgisinin ülkenin uzun vadeli ekonomik beklentilerine de zarar vereceğini yazıyor ve örnek olarak Erdoğan'ın Merkez Bankası'na yönelik "tekrar eden saldırılarının" sadece siyasi risk beklentisini artıracağını söylüyor.

Financial Times yazısını "Türkiye oyun dışı kalamayacak kadar stratejik olarak büyük bir ülke. Ama Erdoğan'ın yönetiminde uluslararası rolü azalıyor, ekonomik beklentileri belirsizleşiyor ve canlı nüfusu Erdoğan'ın gölgesi altında kalıyor" şeklinde bitiriyor.