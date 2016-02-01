Financial Times: Türkiye de Suriye'nin bozguncularından

Financial Times'ın editoryal görüşlerini yansıtan sayfalarında yayınlanan bir analizde Rusya'nın Cenevre görüşmelerini "savaş için sis perdesi" olarak kullandığı ifade edilirken, "Suriye savaşının bozguncuları" arasında Türkiye'nin de ismi geçiriliyor.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre yazı Rusya'nın, Cenevre'de barış görüşmeleri sürerken Suriye'de sivilleri ve muhalifleri bombalamaya devam ettiğine dikkat çekilerek başlıyor.

Suriye'nin güneyindeki Şeyh Maskin kentine Rus uçaklarınca düzenlenen bombardımanda yüzlerce sivil ve muhalifin öldüğünü yazan Financial Times, bu kentteki savaşçıların Batı tarafından desteklenen ılımlı muhalifler olduğunu belirtiyor. Analiz şöyle devam ediyor:

"Rusya Devlet Başkanı Suriye'ye saldırmaya başladığından (geçen sonbahardan) bu yana, hava ve kara kuvvetleri sadece Esad rejimi ile IŞİD arasında kalan güçleri yok etmeye çalışıyor. Rus diplomatların Cenevre'de söylediği her şey, bu bilgi ışığında değerlendirilmeli."

Suriye'de barışın önünde, Esad'ın geleceğinden, görüşmelere dahil edilmeyecek gruplara kadar birçok anlaşmazlık konusu olduğuna dikkat çekilen analizde, Rusya'nın bombardımanlarında IŞİD dışındaki tüm Esad karşıtlarını hedef aldığı savunuluyor.

"Tek bozguncu Rusya değil"

Bölge ülkelerinin Suriye'de kendi çıkarlarına göre tarafını seçtiğine dikkat çekilen analizin devamı şöyle geliyor:

"Rusya, Suriye'dek tek bozguncu değil. Türkiye, IŞİD'e karşı etkili savaş veren Suriyeli Kürtlerin ilerlemesinden endişeli olduğu için, Kürtlerin Cenevre barış görüşmelerine katılmasını veto etti. Suudi Arabistan ise IŞİD tehdidinden çok bölgedeki İran destekli Şii ilerleyişiyle ilgileniyor. Türkiye tarafındaın desteklenen Ahrar'uş Şam ve Suudilerin desteklediği Caiş el İslam gibi gruplar hakkında da gerçek soru işaretleri var. Moskova, Şam ve Tahran, Suriye'de Batı'nın desteğini alabilmek için kuzu postu giymiş kurtlar olduğunu iddia ediyor. Ama Rusya ve Esad bu kanlı yollarına devam ederlerse, ülkede kurtlardan başka birşey kalmayacak. Bu da en çok IŞİD'in çıkarına olur."

"Cenevre, Rusya'nın sis perdesi"

Yeniden Rusya'nın Şeyh Maskin kentine yaptığı saldırıyı hatırlatan gazete, Putin'in Suriye'deki saldırılarına devam etmek için Cenevre'yi bir sis perdesi olarak kullandığı yorumunu yapıyor:

"ABD ve müttefikleri, Suriyeli muhaliflere barış görüşmelerine katılmaları için baskı yapmak yerine, muhaliflerin Rusya ve Suriye rejiminin sivilleri bombalamaya son vermesi taleplerini desteklemeli. Yoksa Cenevre bu amansız savaşta üçüncü yenilginin adresi olur."