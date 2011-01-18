T24 LogoT24 Logo
Dünya

Financial Times: Türkiye artık AB'ye yalvarmıyor

Financial Times, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Newsweek dergisinde yayımlanan makalesini değerlendirdi.

18 Ocak 2011 02:00

T24- İngiliz gazetesi Financial Times, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Newsweek dergisinde yayımlanan makalesine referansla Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle bağlarının dönüm noktasına yaklaşmakta olduğunu yazdı. Gazete, ayrıca Türkiye'nin artık Avrupa Birliği'nin kapısında yalvaran bir ülke olmadığı uyarısında bulundu.


Financial Times, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Newsweek dergisinde dün yayımlanan makalesine ilişkin bir habere yer veriyor.

BCC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Başbakan Erdoğan, makalesinde Avrupa Birliği'ni "yaşlanmakta" ve "komada" şeklinde ifadelerle tanımlayarak üyelik görüşmelerinin yavaş ilerlemesi karşısında Ankara'nın sabrının tükenmekte olduğunun altını çizdi.

Gazeteye göre Erdoğan makalesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle bağlarının hızla bir dönüm noktasına yaklaşmakta olduğuna işaret etti ve Türkiye'nin artık Avrupa Birliği'nin kapısında yalvaran bir ülke olmadığı uyarısında bulundu.

Financial Times'ın yer verdiği satırlar şöyle: Mali kriz Avrupa'nın dinamizm ve değişime duyduğu ihtiyacı ortaya koydu: Avrupa istihdam piyasaları ve sosyal güvenlik sistemleri komada. Ekonomiler duraklama içinde. Avrupa toplumları ise yaşlanıyor.

Gazete, Ankara'nın Avrupa Birliği'yle soğuyan ilişkilerinin, Orta Doğulu komşularına ve G20 güçlerine yöneldiği algısını beslendiğine dikkat çekerken Erdoğan'ın Türkiye'nin yeni dış politikasına ilişkin tanımlamasını aktarıyor ve bunun "küresel düzenin yeni bir vizyonuna dayalı reel politika" olduğunu söylediğini yazıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24