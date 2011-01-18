Financial Times: Türkiye artık AB'ye yalvarmıyor

T24- İngiliz gazetesi Financial Times, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Newsweek dergisinde yayımlanan makalesine referansla Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle bağlarının dönüm noktasına yaklaşmakta olduğunu yazdı. Gazete, ayrıca Türkiye'nin artık Avrupa Birliği'nin kapısında yalvaran bir ülke olmadığı uyarısında bulundu.



Financial Times, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Newsweek dergisinde dün yayımlanan makalesine ilişkin bir habere yer veriyor.

BCC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Başbakan Erdoğan, makalesinde Avrupa Birliği'ni "yaşlanmakta" ve "komada" şeklinde ifadelerle tanımlayarak üyelik görüşmelerinin yavaş ilerlemesi karşısında Ankara'nın sabrının tükenmekte olduğunun altını çizdi.

Gazeteye göre Erdoğan makalesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle bağlarının hızla bir dönüm noktasına yaklaşmakta olduğuna işaret etti ve Türkiye'nin artık Avrupa Birliği'nin kapısında yalvaran bir ülke olmadığı uyarısında bulundu.

Financial Times'ın yer verdiği satırlar şöyle: Mali kriz Avrupa'nın dinamizm ve değişime duyduğu ihtiyacı ortaya koydu: Avrupa istihdam piyasaları ve sosyal güvenlik sistemleri komada. Ekonomiler duraklama içinde. Avrupa toplumları ise yaşlanıyor.

Gazete, Ankara'nın Avrupa Birliği'yle soğuyan ilişkilerinin, Orta Doğulu komşularına ve G20 güçlerine yöneldiği algısını beslendiğine dikkat çekerken Erdoğan'ın Türkiye'nin yeni dış politikasına ilişkin tanımlamasını aktarıyor ve bunun "küresel düzenin yeni bir vizyonuna dayalı reel politika" olduğunu söylediğini yazıyor.