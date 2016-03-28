Financial Times: Türkiye-AB anlaşması sonrası Avrupa'ya göç azaldı

Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, AB ile Türkiye arasında anlaşmaya varılmasından sonra bir hafta içinde Yunanistan'a giden göçmen sayısında keskin bir düşüş oldu.

Yunan yetkililer ve uluslararası yardım kuruluşları ise bu düşüşü ve insan kaçakçılarının faaliyetlerini azalmasını AB-Türkiye anlaşmasııyla ilişkilendirmek için henüz çok erken olduğu görüşünde.

Financial Times, 20 Mart'ta varılan anlaşmadan bir hafta sonra, 26 Mart'ta Yunan adalarına ulaşan göçmen sayısının günde 930'dan 78'e düştüğünü yazıyor.

Yunan hükümetinin verilerine göre dün Yunanistan'a varan göçmen sayısı ise 73 olarak kaydedildi.

Yunan hükümetinin göç politikasından sorumlu birimin sözcüsü ise gazeteye açıklamasında "Sayılarda çok büyük bir düşüş oldu, bu iş bir şey ama sonuca varmak için çok erken" dedi.

Sözcü, daha önce de düşüş yaşandığını ve bu son verilerin kötü hava şartlarıyla ilgili olabileceğini ifade etti. Mart ayının ilk üç haftasında, insan kaçakçıları tarafından adalara ulaştırılan göçmen sayısının günde 230 ila 3300 arasında olduğunu söyledi.

Geçen hafta en çok göçmen alan adalardan Midilli'deki yetkililer de düşüşün devam edeceğine şüpheyle yaklaşıyor.

ABD Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin Yunanistan'dan sorumlu müdürü Panos Navrozidis, "Çok erken, bir hafta eğilimi açığa çıkarmak için yeterli değil" diyor.

AB ile Türkiye'nin vardığı anlaşma kapsamında, kaçak yollardan Yunanistan'a geçen göçmenlerin, iltica başvurusu yapmıyorlarsa ya da başvuruları reddedilmişse Türkiye'ye geri gönderilmeleri öngörülüyor.

'Hava şartları etkili'

Financial Times, Yunanistan'ın anlaşmanın uygulanabilmesi için AB'den 4 bin hakim, sığınma uzmanı ve güvenlik yetkilisi göndermesini istediğini yazıyor ve anlaşmayla ilgili şunları aktarıyor:

"Yunanistan'dan ilk dönüşlerin bugün gerçekleşmesi planlanıyordu fakat Yunan yetkililer, sığınma taleplerinin değerlendirilmesi sürecinde yaşanan idari sorunlar nedeniyle en az 4 Nisan'a kadar gecikebileceğini söylüyor."

"Hükümet, sığınmacıların taleplerinin bireysel olarak uluslararası uygulamalar çerçevesinde değerlendirileceği sözünü verdi."

Gazete, İzmir'de daha önce insan kaçakçısı olarak çalışan Ahmed adlı bir Suriyeli mültecinin de "Hala gitmek isteyenler var ama öncesine göre çok daha az" sözlerine yer verdi.

Financial Times, olumsuz hava koşullarının da etkili olduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor: "Ahmed, son bir haftada da iki defa Yunanistan'a geçmek isteyen bir aileyi tanıdığını söylüyor. Her defasında tekneleri büyük dalgalar nedeniyle geri dönmek zorunda kalmış. Tekrar deneyeceklermiş."

Suriyeli avukat Ziyad Othman da, İzmir'e ulaşan göçmen sayısının Ocak ayına göre düştüğünü ifade etti. Othman, bu düşüşün de Türkiye'nin çoğunlukla Ürdün ve Lübnan'dan hava veya deniz yoluyla gelen Suriye vatandaşlarına vize uygulamaya kararı almasının ardından yaşandığını söyledi.

Gazeteye konuşan Othman, İzmir'deki otellerin de daha önce dolu olduğunu şimdi ise boşalmaya başladığını belirtip "Önceden kişi başına 40 lira alıyorlardı, şimdi ise 20-25 lira alıyorlar" dedi.