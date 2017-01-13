Financial Times: Türk yatırımcılar beklemeye geçti

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Türkiye'de TL'deki değer kaybı ve siyasi gelişmelerin ardından 'riskli yatırımlardan çekinmemeleriyle tanınan Türk girişimcilerin de yatırımlarına ara vermeye başladıklarını' yazdı.

Gazetenin İstanbul muhabiri Mehul Srivastava'nın imzasını taşıyan haberde, Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle şirketlere el konulabileceği korkusunun, piyasada yol açtığı belirsizlikten dolayı ülkedeki yatırım iştahının da olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Haberde şu ana dek 600 şirketin 10 milyar dolarlık varlığına el konulduğu belirtilirken, Gülen yapılanmasıyla ile bağlantıları sebebiyle görevden uzaklaştırılan kamu çalışanlarının onayladığı projelerin sahiplerinin de Gülen hareketi ile ilişkilendirilmekten korktukları vurgulanıyor.

Financial Times'a konuşan ancak ismini vermek istemeyen büyük bir holding sahibi mevcut koşullar altında yeni yatırımları askıya aldıkları belirtilirken "Her şey o kadar hızlı ve tahmin edilemez şekilde değişiyor ki, suların durulmasını bekliyoruz" diyor.

Gazeteye konuşan hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın finans yöneticisi de yeni alım ve harcama taleplerini onaylamadığını belirtti.

Ellerinde kalan tüm parayı şubat ayında ödemesi gelen 80 milyon dolarlık kredi geri ödemesine ayırdıklarını söyleyen yönetici, aksi takdirde borçlarını kötü koşullarda yapılandırmak durumunda kalacaklarını belirtiyor.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı "Merkez Bankası gerekli tedbirleri alacak kabiliyettedir" açıklaması da yer bulurken, Merkez Bankası'nın iki hafta sonra açıklayacağı faiz kararından üç gün sonra Fitch kredi değerlendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notunu açıklayacağı da vurgulandı.

2016 yılında Moody's ve S&P Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekerken Fitch ise kredi notu değerlendirmesini güncellememişti.