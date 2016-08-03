Financial Times, "Türk Ordusu Erdoğan'ın tepkisini hissediyor" başlıklı haberinde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısına yönelik girişilen değişiklikleri duyuruyor.

Financial Times "Osmanlı Sultanı 1.Abdülmecid'in kurduğu Kuleli Askeri Lisesi, Türkiye Cumhuriyeti'nden uzun süredir üst düzey askeri yetkililer yetiştiriyor. Şimdi, Türkiye'deki diğer askeri akademiler gibi kapanacak ve geçen ayki darbe girişimini izleyen reform dalgasında sürüklenecek" diyerek başlıyor.

Gazete, değişikliklerin siyasetçilerin generaller üzerindeki hâkimiyetini sıkılaştırmayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetini yaklaşan darbe girişinin tekrarını önlemeyi amaçladığını vurguluyor.

Ancak Financial Times, uzmanların orduyu yeniden inşa etmenin çok büyük bir iş olduğuna ve bu durumun Türkiye'nin kendi güvenliğine olduğu kadar, Ortadoğulu komşularının önünde siper olma rolünü tehdit ettiği yönünde uyarılar yaptığını belirtiyor.

"Disiplin, hiyerarşi bozuldu"

Gazetenin görüşlerine yer verdiği John Hopkins Üniversitesi'nin Orta Asya- Kafkaslar Enstitüsü'nden Halil Haraveli "Türkiye için çok belirsiz bir dönem. Disiplin bozuldu. Hiyerarşi bozuldu. Gördüklerimiz hükümetin içinde bir patlama yaşayan orduyu kontrol altına almak için umutsuz bir girişimi" diyor.

Türk general ve amirallerinin yüzde 40'ının darbe girişimiyle suçlandığını belirten Financial Timesb, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar büyük değişikliklerin, parlamentoda tartışılmadan ve onaylanmadan "nefret ve güvensizlikle" yapılamayacağı yönündeki sözlerini de taşıyor sayfalarına. Haber şöyle devam ediyor;

Bu çalkantı Cumhurbaşkanı için daha acı olmalı. Çünkü onun iktidarında, eski müttefiki Fethullah Gülen'in destekçilerinin yardımıyla, darbe girişimi planladıkları gerekçesiyle ordudan bir dizi tasfiye yapıldı. İşte bu tasfiyeler geçen ayki darbe girişimine karışanların orduda yükselmesinin yolunu açtı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Erdoğan'ı Gülenci subayların orduya sızması konusunda birçok kez uyardığını ancak uyarılarının dikkate alınmadığını söyledi"

Atlantik Konseyi adlı düşünce kuruluşundan Aaron Stein da, "Bunlar bize darbe planladıkları söylenen ve dolayısıyla ordudan atılan insanlardı. Geçen ayki darbe girişimiyse onların yerine gelenler tarafından gerçekleştirildi" diyor.

"Batılı modele yakın"

Gazete Türkiye'de bazı kesimlerin Erdoğan'ın ordudaki değişikliklerini desteklediğini vurguluyor. Savunma Uzmanı Arda Mevlütoğlu değişikliklerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimini Batılı ülkelerdeki modele daha yakın bir hale getireceğini söylüyor.

Ancak Halil Karaveli'nin ise değişikliklerin bir "panik" havasıyla duyurulduğunu ve emir komuta zincirinde bir bozulmaya yol açacağını savunduğu söyleniyor.

Karaveli "Operasyonel düzeyde ellerinden geldiğince savaşmaya devam edeceklerdir. Ancak bu zaten demoralize olmuş bir kurumdu. Şimdi tamamen çöktü. Kürt ayrılıkçılığı ve IŞİD gibi tehditlerle nasıl mücadele edecekler? Tehditleri dengeleme kabiliyetlerine kesin olumsuz bir etkisi olacak" diyor.