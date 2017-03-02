Financial Times: Trump, Türkiye ile Kürtler arasında seçim yapmalı

İngiliz Financial Times gazetesinin dış haberler editörü David Gardner, ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'i yok etme sözünü tutabilmesi için kısa süre içinde 'bunu kiminle birlikte yapacağına karar vermesi ve Türkiye ile Kürtler arasında bir seçim yapması gerektiğini' yazıyor.

Irak'ta ABD'li ve Iraklı güçler ile Kürt Peşmergelerin Musul'u IŞİD'den geri alma operasyonunun sürdüğünü belirten Gardner, bundan sonraki hedefin Suriye'deki Rakka olduğuna dikkat çekiyor ve şöyle devam ediyor:

"Şimdi soru Suriye'nin kuzeydoğusunda, IŞİD'in kalesi olarak bilinen Rakka'nın nasıl geri alınacağı... Bu ABD'nin müttefiki ancak birbirine düşman olan iki taraf - Nato üyesi Türkiye ve Suriyeli Kürt milisler (YPG)- arasında seçim yapmak anlamına geliyor."

Gardner'a göre Trump'ın vereceği karar sadece IŞİD'in geleceğini değil, Kürtlerin geleceğini de belirleyecek.

Geçen yılki seçim kampanyasında Trump'ın Suriye'deki Kürt güçleri "ABD'ye en sadık ve en iyi savaşçılar" diyerek övdüğünü hatırlatan Gardner, özellikle 2014-2015'te Kobani'yi IŞİD'den temizlemelerinin ardından Kürtlerin ABD için neredeyse "vazgeçilmez" bir müttefik haline geldiğini belirtiyor.

"Suriye'de Esad rejimini

yıkmayı kafaya koymuş olan Türkiye"

FT'nin dış haberler editörü Gardner, Suriye'de Kürtlerin kontrol ettikleri alanın genişlemesiyle birlikte, Türkiye'nin endişelerinin de arttığını, özellikle YPG'nin PKK ile yakın ilişkisinin Türkiye'nin düşmanlığını keskinleştirdiğini ifade ediyor ve Türkiye'nin şu an ABD karşısındaki "en güçlü konumunda olmadığını" belirtiyor.

"Suriye'de Esad rejimini yıkmayı kafaya koymuş olan Türkiye, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca, cihatçılar da dahil olmak üzere Suriyeli muhaliflerin Türkiye topraklarını kullanmasına izin verdi. Türkiye'deki IŞİD saldırılarının ardından, ancak geçen yaz cihatçılara karşı bir mücadele başlatıldı. Ancak bu durum bile, Trump'ın Rakka'da YPG'yi bir kenara itip Türkiye ile takım olması için yeterli olmayacaktır."

David Gardner, Türkiye'nin Suriye'de sürmekte olan Fırat Kalkanı operasyonunun ana hedefinin YPG güçlerinin Fırat nehrinin batısına geçerek kontrol ettikleri bölgeleri birleştirmelerini engellemek olduğuna dikkat çekiyor.

Gardner bu nedenle Türkiye'nin Suriye'deki güvenilirliğinin, Kürtleri durdurma kararlılığı dışında sorgulamaya açık olduğu yorumunu yapıyor.

Makale şöyle devam ediyor:

"Kürtlerin Suriye'de kontrol ettiği bölgeler cihatçılara karşı daha iyi korunuyor ve şu an - 5 bin Suriyeli Arap milisle birlikte- 30 bin savaşçıyla Rakka'ya baskı uyguluyorlar. Türkiye, Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından yapılan temizlik ile ciddi şekilde zayıflamış olan ordusundaki bölünmeleri onaramazsa, Kürtlerin bölgedeki gücüne erişemez."

"Trump şimdi IŞİD'e karşı mücadelesinde, Türkiye'nin daha sınırlı ve daha az inandırıcı olan Fırat Kalkanı operasyonu ile Kürtlerin öncülük ettiği 'Fırat'ın Gazabı' operasyonu arasında bir seçim yapmak zorunda."