Financial Times: TL zayıflarken Merkez Bankası ateş altında

İngiliz Financial Times gazetesinde 'yatırımcı riski' başlığı altında yer alan makalede Türk lirasıdaki değer kaybı karşısında Merkez Bankası'nın hareketsizliği sorgulanıyor.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre, "Ekonomistler faiz artırımına, siyasi baskı nedeniyle gidilemediğinden kuşku duyuyor" ifadesiyle başlayan makalede, "Türk lirasındaki değer düşüşünü hızlanırken, bu süreci durdurabilecek tek kurum olan Türkiye Merkez Bankası ortalıkta görünmüyor" deniyor.

Liranın geçen yıl dolar karşısında yüzde 20 değer kaybettiği hatırlatılırken, bu durumun hem döviz borcu olan şirketlerde, hem de sıradan vatandaşta endişe yarattığı belirtiliyor.

Gazetede görüşüne yer verilen, Japon yatırım bankası Nomura'dan Tim Ash, "Türkiye böyle olmak zorunda değil. Merkez bankasının politikayı normalleştirmesi gerek. Lirayı yeniden yükselişe sokmak çok da zor değil. Bu merkez bankacılığında ilk öğretilen bilgilerle bile yapılabilecek birşey" diyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"Birçok ekonomist, Merkez Bankası'nın bu hareketsizliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baskısından ve ekonomiyi, yabancı yatırımcıyı kaybetme pahasına, işler halde tutmak kararlılığından kaynaklandığından şüpheleniyor."

Gazetenin konuştuğu ekonomistler de, enflasyon artışına rağmen Merkez Bankası'ndan faiz artırımı beklemiyor.

Haberde Bloomberg'in verilerine göre yabancı yatırımcıların Türk borsa ve fonlarındaki yaklaşık 10 milyar dolarlık varlığını sattığı bilgisi yer alıyor.

Merkez Bankası'nda görev değişimleri yılı

Financial Times, Merkez Bankası'nın durumunun bu yıl daha da hassas olduğu yorumunu yapıyor:

2011'den bu yana Merkez Bankası Başkanı olan Erdem Başçı'nın görev süresi Nisan başında doluyor.

"Başkan Erdem Başçı'nın görev süresi Mart sonunda sona eriyor. Yerini kimin alacağı henüz belli değil. Ayrıca bankanın Para Politikası Kurulu üyelerinin birçoğunun da yıl sonunda değişmesi gerekiyor. (Çok uluslu ABD yatırım bankası) Goldman Sachs bu durumu 'büyük bir belirsizlik kaynağı' olarak görüyor."

Gazete Erdoğan'ın son seçim başarısın da verdiği destekle, yüksek faiz oranlarını şiddetle eleştirdiği ve geçen yıl faiz oranlarını radikal şekilde düşürmediği için Erdem Başcı'yı vatan hainliği ile suçladığını hatırlatıyor.

Türkiye'nin bu yılki büyüme hedefinin yüzde 4'ün üzerinde olduğunu belirten Financial Times, Türk lirasındaki düşüşün ihracata olumlu bir etkisinin de bulunmadığına dikkat çekiyor.

Makale şu değerlendirmeyle son buluyor: "Bazılarına göre Türkiye, geçen yıllarda olduğu gibi, küresel piyasanın kendisine sırtını dönmesi ve Türk lirasının hızla düşmeye devam etmesi tehlikesiyle karşı karşıya... Başçı, TL'nin Ağustos'tan bu yana iyi direndiğini ve enflasyonun da Ocak'tan sonra düşeceğini belirtiyor ama herkesi inandırabildiği söylenemez."