Financial Times'tan orman yangınları yorumu: 'Erdoğan baskı altında'

'Hiç uçak görmedim'

Gazete "13 bin hektar ormanın yandığı ve birçok noktada yangınların devam ettiği Marmaris'in muhalefet partili belediye başkanı" diye tanımladığı Mehmet Oktay'ın da "Hiç uçak görmedim. Coğrafi yapı nedeniyle karadan müdahale neredeyse imkansız. Dolayısıyla alevler doğal rotasında gidiyor. Böyle bir kayba net bir şekilde hazırlıklı değiliz" şeklindeki sözlerine de yer veriyor.

Financial Times, Marmaris ve yangınların etkilediği diğer yerlerin, "zaten koronavirüs seyahat yasakları yüzünden darbe alan turizm endüstrisinin en önemli güzergahları olduğunu" da vurguluyor.

"Bilim insanları Türkiye'deki yangınların değişen iklimin neden olduğu aşırı hava olayları zincirinin bir parçası olduğunu söylüyor. Bu yaz alevler İtalya ve Yunanistan'a da zarar verdi. Temmuz sıcaklıklarının rekor derecelere çıktığı Finlandiya bile son yarım yüzyılın en kötü orman yangınlarıyla karşılaştı. Ancak Türkiye yine de Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nı onaylamayı reddeden tek G20 ülkesi."

Gazete HDP Antalya Milletvekili Saruhan Oluç'un "İklim değişikliği anlaşmalarını onaylamamak, hükümetin çevreyi korunacak değil, sömürülecek bir şey olarak görmesinin bir parçası. Uçak olmaması dahil, hazırlık eksikliği ve ihmal felaketin bu boyutlara gelmesinin suçlusu" şeklindeki sözlerine de yer veriyor.

'Çay dağıtımıyla dalga geçildi'

Haberde görüşlerine başvurulan Carnegie Europe'dan Sinan Ülgen ise "Türkler arasında, hükümetin genel olarak daha iyi yaşam standartları sunma fonksiyonunu yerine getiremediği hissiyatı var. Anketler, çoğunluğun yakın gelecekte işlerin kötüleşeceğine inandığını gösteriyor" diyor.

Erdoğan'ın felaketten zarar gören yerleri ziyaretinde can kaybından duyduğu acıyı ifade ettiğini ve "vatandaşların yaralarını sarma" sözü verdiğini kaydeden Financial Times, kalabalıkların kendisini alkışladığını ancak felaket kurbanlarına yönelik bazı teselli girişimlerinin alayla karşılandığını belirtiyor.

"Bir videoda hip-hop sanatçısı Şehinşah'ın, konserine gelenlere bir 'sürprizi' olduğunu söyledikten sonra çay fırlattığı görülüyor. Sosyal medyada dolaşan bir başka videoda bir kadın, yoldan geçenlere çay kutuları atıp 'Şimdi mutlu musunuz?' diye soruyor. İktidar partisinin baş harfleriyle yapılan 'AKParTea' etiketi, Twitter'da TT oldu. "

"Bu şakalar özellikle çarpıcı, çünkü Erdoğan'a yönelik eleştiriler çok yakından izleniyor. Savcılar geçen yıl Türkiye'de bir suç olan cumhurbaşkanına hakaretten yaklaşık 10 bin dava açtı. Ülgen, 'Halk bu çay atma fikrini geçtiğimiz yıllarda da garip bulmuştu. Bu hükümet halkın nabzını tutmakta iyiydi. Şimdi bu özelliklerini kaybetmiş gibi görünüyorlar' diyor."