Financial Times: Sosyal yardımlardaki başarısı Mansur Yavaş'ın sürpriz star olarak sivrilmesini sağladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik yüksek seçmen onayını inceleyen İngiliz Financial Times gazetesi, bunda “İyilik Bulaşıcıdır” kampanyasının da aralarında bulunduğu sosyal yardımların önemli pay sahibi olduğunu belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi”nin öncülük ettiği “İyilik Bulaşıcıdır” kampanyası ile Koronavirüs salgınında maddi zorluğa düşen Ankaralıların marketlere ve mağazalara olan borçlarının ödendiğini belirten Financial Times, geçmişte buna benzer sosyal yardım kampanyalarına AKP’nin öncülük ettiğini hatırlattı.

"Salgında hızlı hareket etti"

Araştırma şirketi Metropoll’un verilerine göre Koronavirüs salgınıyla birlikte sadece Erdoğan’a değil Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarına yönelik seçmen onayında da artış yaşandığına dikkat çeken Financial Times, bu süreçte özellikle Mansur Yavaş’ın “sürpriz star” olarak sivrildiğini belirtti. Haberde aktarılan verilere göre Ankara halkının yüzde 65’inin ve AKP seçmenlerinin yarısının Mansur Yavaş’ın salgındaki performansını başarılı buluyor.

Koronavirüs’ün Türkiye’de görülmesinden kısa süre sonra Mansur Yavaş’ın taksi şoförleri, gündelikçiler, kuaförler ve berberler gibi salgından en ağır etkilenen kesimlere yönelik destekleri devreye soktuğunu belirten Financial Times, bu kesimlere Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne başvurmaları çağrısı yapıldığını kaydetti. Erdoğan’ın büyükşehir belediyelerinin bağış kampanyalarını yasakladığını aktaran gazete, bunun üzerine “İyilik Bulaşıcıdır” kampanyasının başlatıldığını vurguladı.

"İnsanların hayırseverlik duygularına dokundu"

Mansur Yavaş’ın, hayırseverlerin internet aracılığıyla zordaki vatandaşların şu ve doğal gaz ücretlerini ödemeleri ve nakit para yardımında bulunmalarına öncülük ettiğini de belirten Financial Times, sadece bu kampanyada 28 milyon lira yardım toplandığını anlattı. Kampanyaya yönelik ilgiyi yorumlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yardım işleri yöneticisi Mustafa Ünsal, “İnsanların hayırseverlik duygularına dokundu” değerlendirmesinde bulundu.

AKP’nin sadece yardım kampanyasını değil Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başka alanlardaki projelerini de engellediğini belirten Financial Times, buna rağmen Mansur Yavaş’ın popülaritesinin azalmadığını, aksine tarafsız belediyeciliğin, ona geçmişte kuşkuyla bakanların fikir değiştirerek destekçileri arasına kattığını belirtti.

Düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu’nun Ankara ofisi yetkilisi Özgün Ünluhisarcıklı, Yavaş’ın bir politikacı gibi değil bir devlet adamı gibi davrandığını, bunun da ona Ankara’da büyük saygı kazandırdığını ifade etti.