Financial Times: Sosyal medya yasakları ekonomiyi olumsuz etkiliyor

Financial Times gazetesi Türkiye’deki Twitter ve Youtube’a yönelik yasakların Türk ekonomisini olumsuz etkilediğini yazıyor.

Gazete, ABD’de 10 yıldan fazla yaşadıktan sonra 2010'da İstanbul’a dönen Barış Aksoy’un hikâyesini haberleştiriyor. Aksoy’un elektronik çip üreticisi Inter Capital’in Türkiye ofisini açarak Türkiye’ye Silikon Vadisi’nden gelen ilk yatırımcı olduğunu belirtiyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Aksoy’un Türkiye’nin teknoloji sektöründeki parıltısı ve büyüyen ekonominin ışıltısı ile Türkiye’ye yatırım yaptığını belirten gazete, “Şu anki durum hiç iç açıcı değil. Aksoy, Türkiye’de sosyal medyaya yönelik yasakların olumsuz etkisinden kaygılı” diye yazıyor.

Türk ekonomisinin büyüme hızının yavaşladığını ve bazı ekonomistlere göre Türkiye’yi yakın zamanda vasat bir büyüme ivmesi beklediğini belirten gazete haberinde özetle şöyle deniyor:

“Asıl tehlike ülkenin siyasetinde. Geçen seneki yolsuzluk skandalları ile Mart ayında gerçekleşen yerel seçimler arasındaki çalkantılı dönemde hükümet Twitter ve Youtube’u yasakladı.

Ağustos’taki cumhurbaşkanlığı ve önümüzdeki yılkı genel seçimlerle beraber; düşük tasarruf oranı, kısa dönemde yabancı yatırımcıya bağımlılık ve büyüyen bütçe açığı gibi ülkenin kronikleşen sorunlarının çözüme kavuşturulmasına yönelik çok az bir umut var.

Yasakların etkisi

Gazete hükümetin sosyal medyaya yönelik şikâyetlerine odaklanmış durumda olduğunu belirterek, "yolsuzluk iddialarının yayınlanmasından sonra sosyal medyanın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın belalısı olduğunu" yazıyor.

Haberde Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi’nin Twitter yasağını kaldırması kararını eleştirdiği ve Twitter’ı vergi kaçakçılığı ile suçladığı anımsatılıyor.

Youtube erişimin halen kapalı olduğuna dikkat çekiliyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"Aksoy’a göre sosyal medyaya yönelik yasaklar şirketlerin doğrudan etkilenmesinin ötesinde bir etkiye sahip.

'İnternet yeni kurulan sıradan bir siteye baktığınızda yüzde 20 ile yüzde 40 arasındaki kullanıcıları sosyal medya kanalları üzerinden siteye ulaşır' diyor Aksoy.

'Siz bu siteleri kapatırsanız bunların bir etkisi olacaktır.' diye ekliyor.

Hükümetin teknoloji sektörünü cezalandıran politikalarının geniş kapsamda ekonomi üzerinde etkisi var."

İnternet sektörü

Gazete internetin Türkiye ekonomisine etkisi üzerine ilginç bir veri paylaşıyor. Boston Danışma Şirketi’nin raporuna göre internet, Türkiye’nin gayri safı yurtiçi hasılasına (GSYH) yüzde 1,7'lik bir etki yapıyor.

Fakat 2017 yılına kadar bu etkinin ortalama yılda yüzde 19 artması bekleniyor. Bu internetin, Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörü olması anlamına geliyor. Gazete haberini şöyle sürdürüyor:

"Aksoy’a göre sosyal medya yasaklarını delen Türk kullanıcılar Türkiye’nin potansiyelini ve becerisini gösteriyor.

Fakat daha az umutlu olanlar da var.

Yemek Sepeti adlı şirketin kurucularından biri olan Melih Ödemiş’e göre bu tip yasaklar altında şirketler iş planlarını gerçekleştiremez, ajanslar işlerinin dışında kalır ve sistem de sitelerin her daim açık kalacağına yönelik umudunu yitirir.

Ödemiş, internet sitelerinin kapandığı piyasada yatırımcıların yatırım yapmaya itina edeceğini belirtiyor."