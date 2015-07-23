Financial Times satılıyor

Reuters İngiliz yayıncı Pearson'ın, Financial Times gazetesini, global bir dijital haber şirketine satma karar aldığını duyurdu. Haberin ardından Financial Times internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak Pearson'ın yayın grubunu satma niyeti olduğunu fakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığını belirtti.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, yakın zamanda konuyla ilgili detaylı açıklamanın yapılacağı ifade edildi.

İngiliz dev yayıncı Pearson, eğitim yayınları alanında dünyanın bir numaralı yayıncı olmuş durumda ve artık odağını tamamen eğitime kaydırmaya karar verdiğini açıkladı.

İsminin gizli tutulmasını isteyen kaynak, şirketin yayıncılık alanından çıkma kararını da bu yüzden aldığına işaret etti.

Pearson konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

İngiliz Pearson, yaklaşık 60 yıldır FT'nin sahibiydi.

Haberlerin ortaya çıkmasının ardından, Pearson şirketinin hisseleri yüzde 1,9 yükseldi.

Financial Times'ın değerinin 1.6 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.