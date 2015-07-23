T24 LogoT24 Logo
Dünya

Financial Times satılıyor

Financial Times internet sitesinden bir açıklama yaptı

23 Temmuz 2015 17:55

Reuters İngiliz yayıncı Pearson'ın, Financial Times gazetesini, global bir dijital haber şirketine satma karar aldığını duyurdu. Haberin ardından Financial Times internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak Pearson'ın yayın grubunu satma niyeti olduğunu fakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığını belirtti.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, yakın zamanda konuyla ilgili detaylı açıklamanın yapılacağı ifade edildi.

İngiliz dev yayıncı Pearson, eğitim yayınları alanında dünyanın bir numaralı yayıncı olmuş durumda ve artık odağını tamamen eğitime kaydırmaya karar verdiğini açıkladı.

İsminin gizli tutulmasını isteyen kaynak, şirketin yayıncılık alanından çıkma kararını da bu yüzden aldığına işaret etti.

Pearson konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

İngiliz Pearson, yaklaşık 60 yıldır FT'nin sahibiydi.

Haberlerin ortaya çıkmasının ardından, Pearson şirketinin hisseleri yüzde 1,9 yükseldi.

Financial Times'ın değerinin 1.6 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

 

ETİKETLER

financial timesingiltereyayın eviaçıklamasatılıyorpearson

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24