Financial Times: Merkez Bankası Erdoğan'ın faiz indirimi baskısına boyun eğmedi; TL Temmuz'da dolar karşısında en çok yükselen para birimi oldu

T24 Ekonomi Servisi

Financial Times, Türk Lirası’nın Temmuz’da dolar karşısında değer kazanan az sayıda gelişmekte olan ülke para birimi olduğuna dikkat çeken bir haber yayınladı. Merkez Bankası’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baskısına boyun eğmeyerek faizi indirmediğini savunan Financial Times, bunun sonucunda yabancı yatırımcıların ürkek adımlarla da olsa Türkiye tahvillerine geri döndüğünü, bu sayede TL’nin Temmuz’da yüzde 3 değer kazandığını belirtti. Gazete, Lira’nın Temmuz’da dolar karşısında açık ara en iyi performansı gösteren para birimi olduğunu kaydetti.

Financial Times, 2018’deki kur krizi öncesinde yabancıların Türkiye tahvillerindeki payının yüzde 20 civarında olduğunu, 2020’nin sonunda ise yüzde 3’ün altına indiğini hatırlatarak, son alımlarla birlikte yabancı payının yüzde 6.7’ye yükseldiğini ifade etti. Gazete, TL’nin stabil olması kaydıyla 10 yıllık tahvillerin yüzde 17 seviyesindeki faizinin cazip bir getiri sunduğunu vurguladı.

Financial Times, bununla birlikte TL’nin bu yıl içinde dolar karşısında yüzde 12 değer yitirdiğini de hatırlattı.

"En iyi haber hiç haber olmaması"

Financial Times’a bilgi veren uluslararası yatırım kuruluşu Abdrn portföy yöneticisi Viktor Szabo, “TL için en iyi haber, hiç haber olmaması” dedi. Szabo, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz ile ilgili sözleri sonrasında Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği yönünde bir kaygı oluştuğu, ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti.

Szabo, TL’nin son dönemde dolar karşısında değer kazanmasıyla ilgili olarak da, “TL iyi gidiyor çünkü daha önce çok kötü gitti. TL’yi satacak insan kalmadı” değerlendirmesi yaptı.

Yatırım kuruluşu William Blair’den Marcelo Assalin ise son dönemde TL varlıklardan alım yaptıklarını ama çok kısa vadeli hareket ettiklerini ifade ederek, “Enflasyonun istikrar kazanması sonrasında faiz indirimi yapılması yönünde ciddi bir risk var. Türkiye’de problem her zaman para politikasının yönetilme biçimi” dedi.