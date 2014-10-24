FT: Kobani, Kürtlerin milliyetçi duygularını yeniden alevlendirdi

Financial Times'ta "Kobani savaşı Kürtlerin milliyetçi heveslerini diriltti" başlıklı bir yazı yer alıyor. Gazete, Kobani'deki mücadele nedeniyle bölgede yaşayan 30 milyon Kürdün birleştiğini belirtiyor. Çarşamba günü PYD ve Barzani arasında, Suriye'deki Kürt bölgeleri için ortak bir ordu ve hükümet kurulması konusunda anlaşma imzalandığı ifade edilen haberde, Türkiye'nin bu durumdan rahatsız olduğu kaydediliyor. Lehigh Üniversitesi'nden Henri Barkey, son durumu Financial Times'a şöyle yorumluyor:

"Bu çok büyük bir kırılma. İlk defa ABD, Kürtlere Türkiye'nin istediği gibi davranmıyor. Kürt milliyetçiliği yeniden alevleniyor. Kürtler, uluslararası kamuoyunda yeniden keşfediliyor."

Kuşatma altındaki Kobani'nin Kürtlerin özerklik taleplerinde önemli bir rol oynadığına dikkat çeken yazı, şöyle devam ediyor:

"Orta Doğu'daki ülkelerde, dağınık bir şekilde yaşayan Kürtler, Kobani'deki savunmanın karşısında adeta büyülendiler.

Kobani, bugüne kadar devleti olmayan Kürtler için, milli bir çağrı haline dönüştü.

ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD mevzilerini bombalamasıyla, Kürtler için yeni bir olanak doğdu: Kürtler, bölgedeki etkileri sayesinde, kendilerini Batı'nın önemli müttefiği olarak konumlandırabileceklerini anladılar."

'Kendi aramızda anlaşıyoruz'

Haberde, PYD'den (Demokratik Birlik Partisi) Aldar Xelil'in şu sözlerine yer veriliyor:

"Kürtler asla geçmişteki politikaları kabul etmeyecekler. Kendi aramızda yeni ilişkiler kuruyoruz ve önümüzdeki günlerde daha fazla anlaşma ve uzlaşma bekliyorum."

Gazete, Kürtlerin Türkiye, Suriye, Irak ve İran'daki Kürtleri bir araya getirerek bir ülke kurmalarının hala çok uzak bir ihtimal olduğunu vurguluyor. Ancak Kürtlerin bu karmaşadan kazanç sağlamak istediği ve bu nedenle ortaklaşa hareket ettikleri belirtiliyor.

Gazeteye göre bu durum, Kürtlerin bölgedeki ağırlığını artırıyor.

'Kobani ve ABD her şeyi değiştirdi'

Yazı, şu ifadelere yer veriyor:

"Aldar Xelil, PYD lideri Salih Müslim'in Irak Kürdistanı Başkanı Mesut Barzani'nin yanında oturmasının umut doğurduğunu söylüyor. Xelil'e göre, umut veren şey, Kürt liderlerin kendi aralarındaki güç savaşını bir kenara bırakabilmeleri ve bir ortaklık kurabilmeleri.

Suriyeli Kürt Munzir Ehmed de aynı şeyi söylüyor, 'Bu adamlar adaha önceden aynı odada bile bulunmazlardı' diyor. 'Ama şimdi buluşup konuşuyorlar. Hatta gülüyorlar ve birlikte yemek yiyorlar. Kobani ve ABD baskısı her şeyi değiştiriyor.'

Kürt yetkililer; ABD, Türkiye, Iraklı Kürtler ile PYD arasında haftalardır Kobani'ye dair gizli görüşmeler yapıldığını söylüyor. Görüşmelerde Kobani'deki savunmanın ve Kürtleri nasıl birleştireceklerinin konuşulduğu öne sürülüyor.

İsmini vermek istemeyen bir Kürt yetkili, özellikle ABD'nin 'Kürtlerin tek bir strateji izlemesi gerektiği' konusunda ısrarcı olduğunu söylüyor ve bunun, ABD'nin desteği için tek koşul olduğunu belirtiyor.

Kürt yetkili, Türkiye'nin PYD'nin, PKK gibi terör listesine alınmasını istediğini, bu nedenle de sonuçtan memnun olmadığını kaydediyor."

Suriye'de, Irak Kürdistanı'na benzer bir yönetim

Lehigh Üniversitesi'nden Henri Barkey, son durumu Financial Times'a şöyle yorumluyor:

"Bu çok büyük bir kırılma. İlk defa ABD, Kürtlere Türkiye'nin istediği gibi davranmıyor."

"Kürt milliyetçiliği yeniden alevleniyor. Kürtler, uluslararası kamuoyunda yeniden keşfediliyor."

Haberde, Suriye'de PYD'nin kontrolündeki bölgenin, Kuzey Irak'taki gibi bir yol izleyebileceği ve "var olan bir devlet içinde özerk bir bölge" olarak inşa edilebileceği belirtiliyor.

Türkiye'nin bölgedeki en önemli müttefiği Irak Kürdistanı'nın buna destek vermesi ve PYD'nin özerk bir bölgeyi yönetmesine olumlu yaklaşması ise, "şaşırtıcı" olarak tanımlanıyor.

Barzani ve PYD anlaştı

Gazete, Çarşamba günü PYD ve Barzani arasında, Suriye'deki Kürt bölgeleri için ortak bir ordu ve hükümet kurulması konusunda anlaşma imzalandığını belirtiyor.

Türkiye'nin hala PYD'nin etkisini azaltmaya çalıştığı ve bu anlaşmaya temkinli yaklaştığı belirtilen haber, şöyle devam ediyor:

"Kürtler arasındaki uzlaşma için aylardır uğraşılıyordu. IŞİD'in bu yaz peşmergeye saldırmasının ardından PKK ve PYD kuvvetleri desteğe gitmişti. Özellikle bu adımdan sonra, görüşmeler hızlandırıldı.

Kürtler acımasız bir savaşın içinde olsalar da, politik olarak güçlenmiş hissediyorlar."

Yazı, gazeteye konuşan bir Kürt yetkilinin şu sözleriyle sona eriyor:

"Kürtler hep birlikte tek bir strateji doğrultusunda ilerliyor: Birleşmese bile, birbirine destek olacak Irak Kürdistanı, Suriye Kürdistanı. Ve bir gün, yarın değilse bile gelecek 10-30 yıl içinde, Türkiye Kürdistanı."