Financial Times: Katar krizini 1 milyar dolarlık fidye anlaşması tetikledi

İngiliz Financial Times gazetesi, Körfez ülkelerinin Katar'la tüm ilişkileri kesmesine neden olan olayın Nisan ayında Doha yönetimi tarafından El Kaide bağlantılı Tahrir el Şam örgütü ile İran destekli Şii milislere yapılan toplam 1 milyar dolarlık fidye ödemesi olduğunu yazdı.

Gazetenin Katarlı yetkililer, Irak'taki Şii milisler ve Suriye'deki silahlı muhaliflerin yanı sıra bölgede görev yapan diplomatlarla yaptığı görüşmelerde, tarafların fidye ödemesini doğruladığı belirtiliyor.

Financial Times, Nisan ayında Irak'ın güneyinde avlanmaya giden 26 Katar kraliyet ailesi üyesinin El Kaide bağlantılı gruplar tarafından kaçırıldığını ve fidye istendiğini aktarıyor.

Financial Times'ın konuştuğu Katarlı bir hükümet yetkilisi fidye ödemesini doğrulasa da tutar konusunda bilgisi olmadığını ifade ediyor.

Gazeteye bilgi veren Suriyeli muhalifler ise Tahrir el Şam örgütüne yapılan ödemenin 300 milyon dolara ulaştığını belirtiyor.

Ancak Financial Times, "Suudi Arabistan'ı asıl kızdıran, bölgedeki en büyük rakibi İran'ın desteklediği Şii örgütlere ve Tahran'a yapılan ödemelerdi" diyor.

Bir diplomat da, "Katar'ın İran'a da ödeme yapması Suudi Arabistan için bardağı taşıran son damla oldu" diye konuşuyor.

Tahrir el Şam'a yapılan fidye ödemesine bağlantılı olarak Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli Hizbullah Tugayları (Kata'ib Hizbullah) ile Tahran yönetimine toplam 700 milyon dolar ödendiği ifade ediliyor.

Financial Times'a bilgi veren bölgeden iki diplomat, 2015'te Katar vatandaşlarının Hizbullah Tugayları tarafından kaçırıldığını ve İran'da esir tutulduğunu anlatıyor.

Diplomatlar, Irak'ta faaliyet gösteren Hizbullah Tugayları'nın, Tahrir el Şam'ın elindeki savaşçılarını geri alabilmek için Katar'ın esir takası görüşmelerine dahil olduğunu söylüyor.

Haberde bölgedeki birçok silahlı grubu kapsayan milyonlarca dolarlık fidye anlaşmasına Suriye'de kuşatma altındaki dört yerleşim yerinin de dahil edildiği belirtiliyor.

Kuşatma altındaki dört yerden ikisinin cihatçı örgütler, diğer ikisinin ise Şii örgütler tarafından ablukada tutulduğunu ifade eden Financial Times, bir Suriyeli muhalifin "Katar anlaşmayı sağlayabilmek için Tahrir el Şam'a 120-140 milyon dolar, Ahrar'uş Şam'a 80 milyon dolar ödedi" dediğini aktarıyor.

Aynı Suriyeli muhalif, "Katar herkese para dağıtıp duruyor ama nereye kadar? Yaptıkları sadece bizim sonumuz getirmek oldu" diyor.

Yine Financial Times'a konuşan bölgeden bir diplomat ise "İran ve Şii milislere ödenen 700 milyon doları da eklerseniz Karar bu çılgın anlaşma için 1 milyar dolar harcamış oluyor" diye konuşuyor.

Gazete, Hizbullah Tugayları'ndan bir temsilcinin "400 milyon dolar Tahran'a gitti" dediğini aktarıyor ancak aynı kişi kendi örgütünün ne kadar aldığını söylemediğini yazıyor.

Financial Times, "Hizbullah Tugay'larının ödemeyi doğrulayıp Tahran'a giden parayı açıklamasının nedeni anlaşmadan kendilerine düşen pay konusunda memnun olmamalarıydı" diyor.