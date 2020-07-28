Financial Times: Kamu bankaları dolardaki yükselişi önlemek için bu hafta 2 milyar dolar sattı

Financial Times, Türk Lirası'nda iki gündür yoğun satış yaşandığını ve kurun Mayıs ayından beri değerinin en düşük seviyeye geldiğini belirtirken, Türk kamu bankalarının kurdaki değer kaybını önlemek için 2 milyar dolar sattığını öne sürdü.

Türk Lirası, salı günü itibariyle dolar karşısında yüzde 1,6 değer kaybı yaşadı, kur seviyesi 6,97'yi gördü. Yetkililer haziran ortasından bu yana kuru 6,85 TL civarında tutmayı başarmıştı.

Financial Times'ın haberine göre, İngiliz bir analist, bankaların para birimini korumaya çalışırken pazartesi günü yaklaşık 1,2 milyar dolar sattığını belirtti. Bugün saat 10.30 itibariyle de 600 milyon dolardan fazla satış yapıldı. Adını vermek istemeyen uluslararası bir fon yöneticisi ise, bankaların her gün yaklaşık 1 milyar dolar sattığını tahmin ettiğini söyledi.

Habere göre, Merkez Bankası yöneticileri, bu hafta yapılan müdahaleye ilişkin yorum talebine ise cevap vermedi. Merkez Bankası tarafından daha önce de lira için belirli bir seviyenin hedeflendiğini reddedilerek yalnızca yumuşak bir dalgalanmanın olduğu söylenmişti.

Birçok iktisatçı ve yatırımcı, yetkililerin lirayı dolara karşı belli bir seviyede etkili bir şekilde sabitlemeye çalıştıklarını söylüyor. Financial Times, müdahalenin Türkiye için büyük bir maliyet getirerek ülkenin döviz rezervlerini aşındırdığını belirtti.

Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs'ın tahminlerine göre, Türkiye bu yıl para birimi müdahalelerine yaklaşık 60 milyar dolar harcadı. Hollanda merkezli Rabobank'tan stratejist Piotr Matys, 'doların zayıfladığı bir dönemde, Türkiye'nin lirayı dolara karşı savunmak için savaşmak zorunda kalmasının dikkat çekici olduğunu' belirterek, Türk Lirası'nın doların bu zayıf durumundan faydalanamadığını öne sürdü.

Çeviri: Yeşim Yıldız