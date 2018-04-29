Financial Times: 'Gökçek başkanlık referandumunun bedelini ödedi'

İngiliz Financial Times gazetesi, Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, "başkanlık sistemi referandumunda başkenti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kazandıramamış olmanın bedelini ödediğini" yazdı.

Gazetede istifa açıklamasına ilişkin yayınlanan haberde, Melih Gökçek'in bir hafta süren spekülasyonlar sonrasında "baskıya boyun eğdiği" de belirtildi.

Haberde, Gökçek'in eski yardımcılarından birinin istifaya ilişkin değerlendirmesine de yer verildi.

İsmi açıklanmayan o kişiye atfen, "Ya hapse girecekti ya da onu ülke dışına çıkaracak bir terfi alacaktı. Türkiye'de işler şu anda böyle yürüyor. 'Hayır' demek gibi bir şansı yoktu" ifadeleri haberde yer aldı.

Mehul Srivastava imzalı haberde, referandum sonuçlarının veri analizinden sorumlu bir AKP'li yetkilinin açıklamaları da yer buldu:

"İstanbul ve Ankara'yı nasıl kaybettiğimizi anlamak için her oyu, her bölgeyi analiz ettik. Birçok farklı sebebin yanında tabandaki coşku eksikliği ilk fark edilen sonuçlardan biriydi"

Financial Times gazetesindeki haber şu şekilde devam ediyor:

"Referandum ile gücünü perçinleyen Erdoğan, takip eden aylarda arkasında politik kurbanlar bırakmaya başladı. Yakını gözaltına alınan İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş istifa etti. 4 belediye başkanı daha ya istifa etti ya da edecek.

"Gökçek, koltuğuna tutunacak gibi göründüğü anda, hükümet yanlısı gazeteler, onu ya CHP ile bağdaştırmaya başladı ya da Fethullah Gülen ile… Bu şekildeki haberler genelde ya hazırlanan bir iddianamenin ya da soruşturmanın habercisi oluyor.

Haberde Gökçek'in yerine gelecek kişinin Erdoğan'ın eliyle seçeceği bir kişi olacağı ifadesi de yer buluyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de yaptığı görüşmenin ardından Cumartesi günü istifasını vereceğini açıklamıştı.