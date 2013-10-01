Financial Times: Erdoğan'ın önündeki en büyük iki sorun 'Gezi' ve ekonomi

Financial Times, AKP hükümetini bu yıl en çok meşgul edecek iki konunun "Gezi eylemlerinin nasıl bir seyirde ilerleyeceği ve Amerikan Merkez Bankası FED'in tahvil alım musluğunu kısma olasığı olduğunu" yazdı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Daha çok çocuk yapın'' çağrısından, Türkiye'nin başarısızlıkla sonuçlandığı düşünülen bölgesel politikasına değin geniş bir yelpazede makalelerin yer aldığı dosyanın başını çeken yazı, ''Bu yıl AKP iktidarını meşgul eden iki zorlu konuya'' ışık tutuyor.

Daniel Dombey imzalı yorum yazısına göre bu iki konu, Gezi eylemlerinin nasıl bir seyirde ilerleyeceği ve Amerikan Merkez Bankası FED'in tahvil alım musluğunu kısma olasığında düğümleniyor.

Gazete, FED'in her ay piyasaya sürdüğü on milyarlarca doları bir aşamada kısmaya başlayıp faizleri yukarı çekmesiyle birlikte Türkiye dahil yükselen pazarların son beş yıldır faydalandığı nakit akışının da bundan olumsuz etkileneceğini hatırlatıyor.

Cari açık tehlikesi

Financial Times, bu tehlikenin özellikle Türkiye'yi ilgilendirdiğine dikkat çekiyor:

''Cari açığı düşürme çabalarına rağmen -ki bu nedenle 2010-2011 arası yüzde 8'in üzerinde olan büyüme hızı geçen sene yüzde 2'nin biraz üzerinde kaldı- açık halen korkutucu derecede büyük ve kısa vadeli sermaye akışına muhtaç.''

Yazıda, Erdoğan'ın ve Türkiye'nin kritik bir dönemeçten geçtiği görşüne yer veriliyor:

''Türkiye'nin yakın tarihinde bu kadar istikrarlı bir ekonomik büyüme sürecine önderlik etmiş ve anlamlı reformları hayata geçirmiş başka bir lider yok. Ama Erdoğan'ın iktidardaki ikinci on yılında sorulacak soru, karnesine yeni başarılar da mı ekleyecek, yoksa inşaatını gene kendisi yıkacak mı?''

(BBC Türkçe)