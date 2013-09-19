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Ekonomi

GYİAD Başkanı: FED yüzünden önümüzü göremez olduk

GYİAD Başkanı Burcu Akdarı Toprak, tüm dünyanın FED kararlarına bu kadar bağımlı olmasını sağlıklı bulmadığını söyledi

19 Eylül 2013 19:17

Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) Başkanı Burcu Akdarı Toprak, ABD Merkez Bankası’nın (FED) piyasalardaki beklentinin aksine tahvil alımında bir değişikliğe gitmemesinin başta döviz kurları olmak üzere mali göstergelerde büyük oynaklıklara neden olduğunu belirterek, iş dünyasının önünü görmesini zorlaştırdığını söyledi. 
Fed’in para politikasına ilişkin belirsiz tutumunun tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi özellikle de iş dünyasını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Akdarı Toprak şöyle devam etti: 
“Tüm dünyanın giderek FED’in kararlarına bu kadar bağımlı hale gelmesini sağlıklı bulmuyoruz. 
Türkiye için de aynı bağımlılık geçerlidir. Son aylarda tüm mali göstergeler ve iş dünyasının kararları FED’in parasal genişlemeyi azaltacağı beklentisi ile şekillenmişti. Ancak FED’in dün aldığı karar bu beklentilerin tersine oldu. Tüm bunlara bağlı olarak başta döviz kurlarında olmak üzere mali göstergelerde büyük oynaklıklar yaşanıyor. 
Oluşan belirsizlikler ve oynaklıklar iş dünyasının önünü görmesini zorlaştırıyor. FED’in bir sonraki toplantısının yapılacağı Ekim ayına kadar yeni bir beklenti ve dalgalanma dönemi yaşayacağız. Bununla birlikte FED er veya geç parasal genişlemeye son verecektir. Esas etkileri o zaman göreceğiz. Bu nedenle iş dünyası olarak şimdiden o günün koşullarına hazırlıklı olmakta fayda görüyoruz.”

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