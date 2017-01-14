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Financial Times: Erdoğan’ın planları tehlikede

"2017’nin ilk iki ticari haftasında yüzde 12 düşen döviz kuru, Türkiye’ye her şeyden daha büyük bir ekonomik zafiyet getirdi"

14 Ocak 2017 16:46

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, TL’deki düşüşün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye için kurduğu büyük planları” tehlikeye attığını yazdı. 

Mehul Srivastava imzalı yazıda, “Geçen yıl darbe girişimini atlattıktan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir planı vardı: Anayasayı elden geçirirken ekonomiyi bir arada tut, sonra da söz verdiğin siyasi istikrarı yatırımcılara sunacağın ‘hoş geldiniz’ paspasına dönüştür. Ancak sonrasında Türk Lirası erimeye başladı. 2017’nin ilk iki ticari haftasında yüzde 12 düşen döviz kuru, Türkiye’ye her şeyden daha büyük bir ekonomik zafiyet getirdi. Serbest düşüşteki lira nedeniyle ekonomistler, duraklama ihtimalinden endişe ediyor” denildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, iş dünyası ve kamuda korkunun hâkim olduğu belirtilen yazıda, ismini vermek istemeyen şirket yöneticilerinin ya da ortaklarının hapse girmesi, tedarikçilerin kepenklerini kapatması gibi endişelerine işaret edildi. Yazıda ayrıca, bir holding liderinin “Her şey çok hızlı, öngörülemez bir şekilde değişiyor, bu yüzden toz dumanın yatışmasını beklemeyi tercih ediyoruz” ifadesine yer verildi.

Erdoğan, "Elinde silahı olan teröristle, elinde doları olan terörist arasında hiç fark yok" demişti:

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