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BBC Türkçe

Financial Times: Erdoğan'ın otoriterliği Türkiye'nin AB üyeliğini engelliyor

"Türkiye-AB ilişkilerinde bir dönüm noktası yaklaştı"

21 Kasım 2016 11:53

İngiliz Financial Times gazetesi, editoryal görüşlerinin aktarıldığı sayfasında Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı ve ilişkilerde bir dönüm noktasının yaklaştığını yazdı.

Gazete, 'Türkiye'de yönetimin otoriterliğin Ankara'nın AB üyeliğini olanaksızlaştırdığı' yorumunu yaptı.

Yazının başında Avrupa Parlamentosu'nun bu hafta içinde Türkiye'nin AB üyeliğini durdurmayı tartışmasının ve bunu oylamasının beklendiği belirtiliyor.

FT, AB'deki sosyalistlerin Türkiye'nin birliğe üyeliğine verdiği desteği çektiğini, bu yüzden, önergenin kabul edilmesinin olası olduğunu yazıyor.

Böylesi bir sonucun herhangi bir bağlayıcılığı olmayacağını hatırlatan FT, bununla birlikte bunun AB-Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini belirtiyor.

FT, 'sekiz yıl önce Türkiye'nin gerçek bir demokrasi ve modern bir ekonomiye yol aldığını, beş yıl öncesine kadar dahi Arap dünyası için İslam ve demokrasinin evliliği açısından pozitif bir örnek olarak görüldüğünü' yazıyor.

Gazete, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'ten bu yana gelişen otoriterliğinin Türkiye'yi AB üyeliğinden men ettiği' yorumunu yaptı.

FT, Erdoğan'ın, '15 Temmuz darbe girişimi ardından, bu girişimde yer alanların üstüne gidilmesi gerekçesi altında muhaliflerini susturduğunu belirtti, Türkiye'nin Suriye ve Irak politikası ile başkanlık sistemine geçişle ilgili olası referandumu hatırlattı.

Gazete daha sonra, "Türkiye'nin tüm geleneksel Batılı ortakları, Erdoğancı Türkiye'nin bir müttefik olup olmadığını öğrenmek istiyor" diye yazıyor.

FT'ye göre AB'nin, Ankara'nın terörle mücadele yasalarında değişikliğe gitmemesi nedeniyle, Türk vatandaşlarına vize serbestliğini onaylamaması bir dönüm noktası olabilir.

"Erdoğan'ın gelecek yıl iki referandum çağrısı yapma riski var. İkincisi AB üyelik adaylığından çıkmaya yönelik bir Türkexit çağrısı olur" diyen FT, 'bununla birlikte Türkiye'nin hassas ekonomisinin AB'ye bağlı ve onunla entegre olduğunu, bunun da Gümrük Birliği şartlarını güncelleme ve genişletmeyi devam etmeye neden olabileceğini' belirtiyor.

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