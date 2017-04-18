Financial Times: Erdoğan'ın meşruiyeti sonsuza kadar sorgulanabilir

"Önümüzdeki birkaç gün Erdoğan için kritik. Eğer bir şeyler yolunda gitmezse, meşruiyeti sonsuza kadar sorgulanır."

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, referandum sonrasını ele alan analiz haberinde, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nden Soner Çağatay'ın bu sözlerine yer verdi.

FT'nin İstanbul muhabiri Mehul Srivastava'nın imzasını taşıyan haber, Erdoğan'ın "sandık zaferi sonrası OHAL'in uzatılmasını hedeflediğine" dikkat çekti.

Haberin odağında, 15 Temmuz darbe girişimi muhaliflerin susturulduğu yönündeki endişelerin OHAL'in uzatılmasıyla artacağı görüşü var.

Habere göre, Bakanlar Kurulu'nun OHAL'in üç ay uzatılması yönündeki kararı, AB ve diğer Batılı mütteffiklerle olan ilişkilerin iyileştirilmesi yönündeki umutları da aşağı çekecek:

"Erdoğan referandumdan 'Evet' çıkarsa ekonomik olarak güçlü ve siyasette istikrarı sağlamış bir millet kuracağı sözü vermişti.

"Carnegie Vakfı Türkiye uzmanı Sinan Ülgen'e göreyse, sonuçlar Erdoğan'ın referandum da dahil kendisi için birçok alanda başarılı olmuş 'modus operandiyi' (davranış tarzı ya da yöntem) kullanmaya devam edeceğini gösteriyor"

Yazıda Sinan Ülgen'in şu görüşlerine dikkat çekildi:

"Erdoğan, çoğunluğun seçtiği bir liderin neredeyse kendine özgü yollarla ülkenin belli siyasi gündem maddelerini öne çıkarma hakkı olduğuna hep inandı. Bu prensibinden ödün vermiyor."

OHAL'in uzatılmasının iki nedeni olabileceğini söyleyen Soner Çağatay ise FT'ye şunları söyledi:

"Erdoğan ya gizlenmiş iç düşmanları olan Gülencilerden korkuyor, ya da oyların yeniden sayılmasını isteyen muhalefetten".

FT'nin yazısında referandumun olası ekonomik sonuçlarına da ışık tutuldu.

"Yatırımcılar olası bir erken seçim ya da AB ile ilişkileri iyice gerecek olan idam cezasının getirilmesi tartışmalarını yakından izleyecek" denilen yazıya şöyle devam edildi:

"Ekonomideki zayıflama referandumda en büyük üç şehrin siyasi çizgisinin neden kaydığını açıklayabilir. Özellikle Erdoğan'un yeni İslamist uyanışı için önemli bir şehir olan İstanbul'un referandumda neden ondan uzaklaştığını"

FT'nin yazısı, GlobalSource Partners'dan analist Atilla Yeşilada'nın şu ifadeleriyle sonlandırıldı:

"Erdoğan milleti kucaklamak ya da kaybeden tarafı teselli etmek adına çok az çaba gösterdi. Erdoğan için birbirine çok yakın oylarla ayrışan bir milleti ve derin bir adaletsizlik algısını yönetmek zor olacak."