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Politika

Financial Times: Erdoğan bölerek yönetiyor ve Türkiye bedel ödüyor

İşte İngiliz basınından 1 Kasım yorumları...

03 Kasım 2015 09:41

İngiliz basını, 1 Kasım seçimine ilişkin analiz ve yorumlarına bugün de devam etti. Financial Times, AKP'nin tek başına iktidara gelmesini "Erdoğan bölerek yönetiyor ve Türkiye bedel ödüyor" diye yorumladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiliz gazetelerinde 1 Kasım seçimleriyle ilgili bazı haber ve yorumların başlıkları şöyle:

Independent (Başyazı): Türkiye'deki seçimin sonuçları hem ülke hem de bölge için kötü.

Independent (Yazar Patrick Cockburn) : Beğenin ya da beğenmeyin, Türkiye artık Erdoğan'ın devleti

Times (Başyazı) : Erdoğan seçim zaferini hem ülkesinde hem de dışarıda güven inşa etmek için kullanmalı

 

"Erdoğan bölerek yönetiyor"

 

Daily Telegraph (Yazar Mark Almond) : Erdoğan'ın zaferi Türkiye'nin istikrarına tehdit

Financial Times (Mehul Srivastava - Ankara) : Partisinin parlamentoda yeniden çoğunluğu elde etmesinden sonra Türkiye'nin kaderi hiç olmadığı kadar Erdoğan'ın elinde

Financial Times (Piotr Zalewski - Şırnak) : Korku faktörü: Dindar ve muhafazakar Kürtler iktidar partisine geri döndü

Finacial Times (Yazar David Gardner) : Erdoğan bölerek yönetiyor ve Türkiye bedel ödüyor

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