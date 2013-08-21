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Dünya

Financial Times editörü: Erdoğan'ın aptal olduğunu düşünmeye başladım!

Erdoğan'ın son günlerde yaptığı Mısır açıklamaları ile ilgili görüşlerini takipçileriyle paylaşan FT editörü, Başbakan'a hakaret etti

21 Ağustos 2013 19:31

 

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'Mısır darbesinin ardında İsrail var' sözlerini eleştiren Financial Times editörü, twitter hesabından hakarete varan ifadeler kullandı.

Londra merkezli dünyanın en saygın ekonomi yayınlarından Financial Times gazetesinin dış haberler müdürü Gideon Rachman, twitter hesabı üzerinden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarda bulundu.

 

'Faiz Lobisi'ne gönderme yaptı'

 

Erdoğan'ın son günlerde yaptığı Mısır açıklamaları ile ilgili görüşlerini takipçileriyle paylaşan FT editörü, Başbakan'ın faiz lobisi ve Mısır'daki darbenin ardında İsrail var sözlerine gönderme yaparak; "Artık Erdoğan'ın gerçekten "aptal" (stupid) olduğunu düşünmeye başladım" dedi.  

Rachman'ın attığı Tweet şöyle:


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Yaptığı paylaşımın ardından twitter üzerinden yoğun tepki alan Gideon Rachman, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verme yoluna gitmedi.

 

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