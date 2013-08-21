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ABD: Erdoğan'ın 'Mısır'daki darbede İsrail'in rolü var' açıklamasını kınıyoruz

'Başbakan Erdoğan'ın Mısır'daki darbenin arkasında İsrail'in olduğunu söylemesinin ardından ABD İsrail'i savunarak 'açıklamayı kınıyoruz' dedi

21 Ağustos 2013 11:27

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Mısır'daki darbenin arkasında İsrail'in olduğunu ve bu konuya ilişkin ellerinde bilgi ve belge olduğunu belirtmesi ABD, İsrail ve Mısır'ın tepkisini çekti.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Başbakan  Erdoğan'ın "İsrail'le ilgili sözlerinin sorulması üzerine, "Açıklamayı güçlü biçimde kınıyoruz. İsrail'in bir şekilde Mısır'daki son olaylardan sorumlu olduğunu belirtmek, nahoş, ispat edilmemiş ve yanlış" dedi.

Erdoğan’ın sözlerine İsrail ve Mısır’dan da tepki geldi.

 

İsrail: Saçmalık

 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ismi gizli tutulan bir danışmanı Reuters'a yaptığı açıklamada Erdoğan’ın sözleri için “Saçmalık” ifadesini kullandı.

İsrail Adalet Bakanı Tzipi Livni’nin bir sözcüsü ise “İsrail ve Livni ile Mısır’ın içişleri arasında bir bağ kurma yolundaki her çaba temelsizdir” dedi.

Mısır resmi haber ajansı MENA ise bazı Mısırlı bakanların “sağlıklı ya da adil” olan hiç kimsenin bu sözleri kabul edemeyeceğini söylediğini yazdı.

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