Financial Times dünyanın en yaşanılır şehirlerini seçti

T24 - İngiliz gazetesi Financial Times, en yaşanılır şehirlerini listeledi. Gazetenin internet sitesinden yapılan ankette birinci sıraya İstanbul oturdu.



İşte dünyanın yaşanılır şehirleri - FOTO GALERİ







Gazetenin seyahat editörlerinden Edwin Heathcote İstanbul’un anket sonucunda elde ettiği bu yeri sonuna kadar hakettiğini dile getirirken “İstanbul bir kozmopolit, yoğun ve genç ama temelde tarihi bir yapısı var. Kendisini sadece kıtaları bağlayan bir köprü olarak değil, dinleri, düşünceleri ve insanları birbirine bağlayan bir köprü olarak görüyor.