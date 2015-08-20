Financial Times: Dünya çöküşe hazırlanmalı!

İngiltere’de yayımlanan Financial Times gazetesi, gelişmekte olan ülkelerin acil kamu harcamalarını artırması gerektiğini aksi halde piyaslardaki kötü gidişin çöküşe neden olabileceğini yazdı.

Financial Times, "Dünya gelişen piyasalardaki çöküşten korkmalı" başlığı ile verdiği yazıda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişen piyasalardan para çıkışının geldiği noktayı değerlendirdi.

Hürriyet'in haberine göre gazete, gelişen ülkelerin para birimindeki değer kaybı, ithalatta ve yatırımlarında oluşan azalma şeklinde gelişen tehlikeli bir döngüye girdiğini belirtti.

İçinde Türkiye’nin de yer aldığı bu ülkelerin acilen yapısal reformları hayata geçirilmesi ve kamu harcamalarını artırarak büyümeyi desteklenmeleri gerektiği ifade edilen yazıda, şu ana kadar sadece Meksika ve Hindistan’da siyasi iktidarların reformlara ciddi biçimde ağırlık verdiği belirtildi.

Gelişen ülkelerin borçlanma ihtiyaçlarını asgari düzeye çekmek için kamu harcamalarını sınırladığı da ifade edilen yazıda, mali durumu uygun olan ülkelerin büyümeyi desteklemek için harcamalara hız vermesi gerektiği vurgulandı.

Yazıda, Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırımları Bankası gibi kurumların gelişen ülkelerdeki projelere finansman programlarını artırması gerektiği de belirtildi. Tedbirlerin alınmaması halinde piyasalardaki kötü gidişin çöküşe doğru gidebileceği sinyalleri verildi.