Financial Times: Doların her seferinde 7 liradan dönmesinin arkasında kur savaşı yatıyor

Financial Times gazetesi, doların 7 TL’yi geçmek için yaptığı her atağın sonuçsuz kaldığına dikkat çekerek, liranın istikrar kazanmasının arkasında kurda verilen savaşın bulunduğunu belirtti. Gazete yatırım uzmanlarına dayanarak doları 7 TL’nin altında tutma mücadelesinde Merkez Bankası’nın rezervlerinin kullanıldığını kaydetti. İsveç’teki Handelsbanken bankasında kıdemli ekonomist olarak görev yapan Erik Meyersson, 2015 yılından bu yana doların 3, 4, 6 veya 7 liraya her yükselişinde piyasada “kedi fare oyununun” yaşandığını ve Merkez Bankası rezervlerinin erimeye başladığını; doların 7 lirayı geçmek için yaptığı her denemede Merkez Bankası ve kamu bankalarının dolar satmaya başladığını belirtti.

"Ne zaman kredilerde gaza basılsa cari açık üzerinde baskı oluşuyor"

Varlık yönetimi şirketi GAM’da yatırım direktörü olarak görev yapan Paul McNamara ise doların değer kazanmasında, yerel döviz talebinin ve ekonomiyi canlandırmaya yönelik yakın dönemde uygulanan ekonomiyi canlandırma politikasının yol açtığı ithalat artışının bulunduğu görüşünü savundu. McNamara, “Bunu hep görüyoruz, Hükümet ne zaman kredilerde gaza bassa ithalat hemen artıyor ve bu da cari açık üzerinde baskı oluşturuyor” yorumu yaptı.

Financial Times, Koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası yatırımcıların milyarlarca doları gelişmekte olan ülkelerden çekmesinin ve yüksek enflasyona rağmen Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam etmesinin de TL üzerinde baskı yarattığını belirtti.

Gazeteye göre bir başka önemli faktör, Merkez Bankası’nın varlık alımlarını hızlandırmış olması. Yatırım bankası Goldman Sachs başta olmak üzere yatırım kuruluşları bunun parasal genişlemeye yol açacağı ve TL üzerindeki baskıyı daha da ağırlaştıracağı yönünde uyarılarda bulunuyorlar.

“Kur krizi yaşanabilir”

Varlık yönetimi şirketi Janus Henderson’ın Gelişmekte Olan Ülkeler Direktörü Daniel Grana, Türkiye’nin bir noktada TL’nin değer kaybetmesine izin vermek ya da IMF’ya kısa dönemli Swap hattı almak için başvuru yapmak zorunda kalacağını savundu. Grana, bir stand by anlaşmasının yokluğunda IMF’den Swap hattı sağlamanın bile uzun vadede çözüm getirmeyeceğini belirterek, bu durumda kritik sorunun yerli yatırımcının ne yapacağı olduğunu, korkmaları durumunda bir kur krizinin yaşanabileceğini öne sürdü.