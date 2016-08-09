Financial Times: Dışarıdan gelen destek Halep'te isyancıların ilerleyişine yardımcı oluyor

Financial Times, dışarıdan yapılan desteğin Suriye'nin Halep kentinde isyancıların ilerleyişine yardımcı olduğunu yazdı.

Gazete, Halep'teki çatışmalarda Nusra Cephesi'nin El Kaide'den ayrılıp ismini değiştirmesiyle kurulan Şam'ın Fethi Cephesi örgütünün rolüne de dikkat çekti.

Haberde özetle şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın birliklerine karşı (Halep'teki) saldırı göründüğünden çok daha fazla yabancı destek almış olabilir. Aktivistler ve isyancılar, muhalif güçlere çatışmalar öncesinde ve çatışmalar sırasında yeni silah, para ve diğer ikmal malzemelerinin takviyesinin yapıldığını söylüyor.

"Suriye ve komşu ülke Türkiye arasında geçiş yapan bir Suriyeli aktivist, 'Dün sınırda, silah getiren onlarca kamyon saydık' dedi. 'Bu, haftalardır günü birlik olarak gerçekleşiyor. Silahlar, toplar… Sadece bazı mermiler ya da silahlardan bahsetmiyoruz…' diye konuştu."

"Tüm röportaj yapılanlar gibi konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin yazılmasını istemeyen başka iki muhalif de, para ve ikmal malzemelerinin haftalardır taşındığını söyledi. Onlar ve diğerleri, para ve ikmal malzemelerinin Suudi Arabistan ve Katar'ın da aralarında bulunduğu bölgesel destekçilerden geldiğine ve Türkiye'nin Suriye sınırından kamyonlarla taşındığına inanıyor.

FT, isyancıların 'Büyük Halep Savaşı' olarak adlandırdıkları saldırıya Şam'ın Fethi örgütünün öncülük yaptığını ve operasyonları bu örgütün yönettiğini belirtiyor.

"ABD görmezden geliyor"

Gazete, 'ılımlı muhalifleri destekleyen ABD'nin, muhaliflerin Halep'teki tutunma noktalarının varlığının devamını sağlama almak için Şam'ın Fethi'nin operasyonlardaki dahlini görmezden geldiğini' yazıyor.

Türkiye'de bulunan bir muhalefet yetkilisi gazeteye şunları söylemiş: "Geçen ay bütün bu isyancı grupların koordine edilmesi için çok para gitti. Bu, bu kişileri birlikte çalıştırmak için tek yol. Onlara ödeme yapmalısınız."

FT, bazı Suriyeli gözlemcilerinse isyancıların talihini değiştiren şeyin yabancı destek değil Şam'ın Fethi'nin oynadığı rol olduğunu düşündüğünü belirtiyor.

Gazeteye konuşan bir Batılı diplomat şunları söylemiş:

"İsyancıların sorunu hiçbir zaman silah eksikliği değildi. Bu, içeride planlandı ve başarılı oldu. Nedeni dışarıdan destek değil, kendilerini cephede havaya uçurmak isteyen çok sayıda adamı olan Şam'ın Fethi ve diğer cihatçı grupların inanılmaz disiplinli olmalarıydı."

FT'ye konuşan, Körfez ülkeleri yetkililerine yakın bir güvenlik uzmanıysa Şam'ın Fethi'nin sadece silah değil eğitim desteği de almış olabileceğini belirtmiş.

Bu uzman, bombardıman görüntülerinin bu örgütün iyi eğitim görmüş bir grup olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Bu kişi, Suudi Arabistan veya Türkiye'nin bu olası eğitimde dahli olmuş olmasından şüphelendiğini belirtiyor.