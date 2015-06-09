Financial Times: Diktatörlüğe sürüklenen Erdoğan'ın Türkiyesinde kazanan halk oldu

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'de yapılan genel seçimler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mutlak güç sahibi olma çabasının önlendiğini ve bunun memnuniyetle karşılanması gerektiğini yazdı.

Seçim sonuçlarına geniş yer ayıran Financial Times'ın bugünkü başyazısının başlığı, "Erdoğan'ın Türkiyesinde kazanan halkın gücü oldu".

Financial Times'ın başyazısı, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye baskı rejimi dayatma girişimi ağır bir darbe aldı" ifadesiyle başlıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre gazete Türkiye'de tarihi bir seçim yapıldığına dikkat çekiyor.

Başyazıda, "Erdoğan'ın Gezi protestolarını bastırmasından iki yıl sonra, Türkiye'nin demokratik bir ülke olarak kalmasını isteyenlerin elinde kutlayacak bir şey var" ifadesi yer alıyor.

Financial Times, Türkiye'de ekonomik istikrarsızlığa yönelik kaygıların abartıldığı kanısında. Gazete bunun nedenini şu cümlelerle açıklamış:

"Türkiye ekonomisi zaten bir süredir bocalıyor. AK Parti de eskisi gibi reformcu bir hareket değil.

'Erdoğan seçmenleri anlamalı'

Financial Times Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "küçümsenmemesi gereken siyasi bir fenomen" olarak nitelendirmiş. Gazete bununla birlikte Erdoğan'ın da artık, otoriter emellerinin ve inatçı liderliğinin seçmenlerce açıkça reddedildiğini anlaması gerektiğini vurguluyor.

Gazetedeki başyazı şu satırlarla noktalanmış:

"Bu arada, seçimin sonucu Türkiye'nin NATO ittifakındaki ve diğer dostlarının morallerini artırmalı. Sayın Erdoğan yıllardır Rusya lideri Vladimir Putin ile mukayese ediliyor. Putin ise tek adam yönetimi ile Rusya'nın bir gün demokratik bir ülke olabileceğine dair umutları yok etmiş bir kişi. Uzun süredir Türkiye'nin, trajik bir şekilde diktatörlüğe sürüklenen Rusya gibi olmasından korkuluyordu. Türk halkının gelecekleri için, Cumhurbaşkanlarının dikte ettirmeye çalıştığından çok farklı bir vizyonu olduğunu görmek, cesaret verici."

'Dört seçenek var'

Financial Times ilk sayfasında ise "Seçim sonrası siyasi karmaşa ihtimali Türkiye'yi sarstı" yorumunu yapmış.

Gazete bugünkü sayısında ayrıca Türkiye'deki seçimlere tam sayfa ayırmış. Gazeteye göre Türkiye'nin önündeki seçenekler; AKP-MHP koalisyonu, AKP-HDP koalisyonu, CHP liderliğinde ya da AKP'nin tek başına kurabileceği bir azınlık hükümeti ya da erken seçim.

Financial Times'ın özel sayfasında gazetenin Türkiye muhabiri Daniel Dombey'in İstanbul'dan gönderdiği iki, Piotr Zalewski'nin Diyarbakır'dan gönderdiği bir haber yer alıyor.

Daniel Dombey yazılarından birinde ekonomik belirsizliğin Türk Lirası'nda ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda düşüşe neden olduğunu belirtiyor. Dün Dolar/TL kuru bir ara 2.81'e çıkmış, Borsa İstanbul Endeksi günü yüzde 5 düşüşle kapatmıştı.

Diğer yazısını Cumhurbaşkanına ayıran Dombey, Erdoğan'ın yenilgiden nasıl ders çıkarması gerektiği ile ilgili olarak bir sınavdan geçtiği görüşünde. Financial Times'a konuşan Milliyet gazetesi yazarı Kadri Gürsel de, "Erdoğan için risksiz bir yol yok. Seçeceği her yol kumar olacak...Ancak burada yenilgiyi asla kabul etmeyen bir adamdan söz ediyoruz. Şimdi onun yenilgiden ders çıkarıp çıkaramadığını göreceğiz" yorumunu yapmış.

'Kürtler küllerinden doğmalarını kutluyor’

Piotr Zalewski'nin yazısının başlığı ise "Kürtler tarihi bir biçimde küllerinden doğmalarını kutluyor". Zalewski, büyük bir dönüşüm geçiren HDP'nin oy oranını yüzde 13'e çıkarıp 80 milletvekili çıkararak iktidar partisine ağır bir darbe indirdiğini belirtiyor.

Yazıda şu satırlar var:

”HDP bir zamanlar sadece ABD ve AB'nin terör örgütü olarak damgaladığı PKK'nın siyasi kanadı olarak bilinirdi. Ancak parti kendisini dönüştürdü; ilericilerin, solcuların ve her kanattan Erdoğan muhaliflerini bir çatı altında toplayan bir koalisyon oldu."

Financial Times'ın bugünkü yorum sayfasında ise gazetenin dış haberler editörlerinden eski Türkiye muhabiri David Gardner'ın, "Türkiye'nin değişken yeni parlamentosu" başlıklı yazısı yer alıyor.

"Pazar günü oy pusulasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı yoktu. Ancak seçmenlerin mesajı onaydı" diyen Gardner'ın yazısı dün önce Financial Times'ın internet sitesinde yayımlanmış ve BBC Türkçe'nin sitesinde de yer almıştı.