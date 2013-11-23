Financial Times: Dershane tartışması Erdoğan'ın sonunu getirebilir

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'de, özellikle dershanelerin kapatılması tasarısıyla gündeme gelen muhafazakar çevrelerdeki bölünmelerin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi olarak sonunu getirebileceğini iddia etti.

Gazetenin İstanbul muhabiri Daniel Dombey yazısında, gelecek yıl Türkiye'nin sarsıcı bir geçiş süreci yaşayacağını ve şimdiden muhafazakarlar arasında kavganın başladığını savundu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Gonca Yağcı’nın haberine göre yazısında, Gezi protestoları sırasında eleştirilen Erdoğan'ın daha önce olduğundan daha fazla kutuplaşan bir figür olduğu yorumunu yapan Dombey, Başbakan'ın erkek ve kız öğrencilerin bir arada yaşamamaları yolundaki açıklamalarının ardından AKP içinde çatlakların ortaya çıktığını belirterek, 'Daha büyük çatlaklar Başbakan'ın daha geniş koalisyonunda görünüyor. Erdoğan bir defasında ölülerin bile Erdoğan'a oy vermesi gerektiğini söyleyerek geçmişte kilit bir destek veren Fethullah Gülen hareketiyle giderek artan bir anlaşmazlık içinde' ifadelerini kullandı.

‘Kalplerimize vurulan bir hançer’

Hükümetin, birçoğu Gülen cemaatine ait olan 3 bin 600'den fazla dershanenin kapatılmasında kararlı olduğuna vurgu yapan Dombey, Gülen'in bir vaazında Erdoğan'a bu açıklamasına 'kalplerimize vurulan bir hançer' olarak yanıt verdiği ve Gülen'in 'Eğer Firavun size karşıysa, eğer Karun size karşıysa, bu doğru yolda yürüdüğünüzü gösterir' sözleriyle açık bir şekilde Erdoğan'a saldırıda bulunduğunu belirtti. Gülen ile Erdoğan arasında tansiyona neden olacak bir çok olasılık olduğunu belirtilen yazıda, Gülen'in destekleyenlerin Edoğan'ın yüzleştirici yaklaşımını hata olarak gördükleri ayrıca Gülencilerin Erdoğan'ın Gezi protestolarına aşırı tepki gösterdiğini söylediklerini ve her iki tarafın da birbirini aşırı güç aramakla suçladıklarını aktardı. Gülenciler ile kalıcı bir ayrışmanın Başbakan'ın gelecek yıl yapılacak seçimleri kazanmasını daha zor hale getirebileceğini yazan Dombey, bunun önemli olduğunu ifade ederek Erdoğan kendisini Başkan yapabilmesini sağlayacak anayasayı değiştirmekte başarısız olduğunu yazdı.

‘Erdoğan'ın çöküşünün işareti mi?’

Dombey yazısının sonunda Erdoğan'ı daha etkili olabileceği bir makam amaçladığını ancak planları doğru gitmezse gücünü kaybedebileceği yorumunu yaparak şöyle devam etti:

'Anketler partisinin 2011 yılındaki parlamento seçimlerinde elde ettiği yüzde 50'den çok da uzakta olmadığını gösteriyor ancak ülkenin diğer yarısı da giderek huzursuz hale geliyor. Erdoğan daha büyük zorlukların üstesinden geldi ancak gerçek sınav gelecek yaz yapılacak seçimlerden önce geliyor. Soru; Başbakan seçimlerden önce eski müttefikleri ile bir anlaşma sağlayabilecek mi? ya da onlara boyun eğdirtebilecek mi? ya da bu kopuş acaba Recep Tayyip Erdoğan'ın çöküşünün işareti mi?'