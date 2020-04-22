Financial Times: Britanya'daki gerçek Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı açıklananın iki katından fazla olabilir

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Financial Times (FT) gazetesi, Britanya'daki yeni tip Koronavirüs kaynaklı gerçek ölü sayısının açıklanan rakamın iki katında fazla olabileceğini iddia etti.

Gazetenin Britanya Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verileri üzerinde yaptığı analize göre ülkede şu ana kadar yaklaşık 41 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Dün yapılan açıklamada hükûmet, şu ana kadar 17 bin 337 Koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandığını duyurdu.

FT'nin ONS'nin verilerine dayandırarak yaptığı ekstrapolasyona, hastane dışında yaşanan ölümler de katıldı.

Gazetenin analizine göre ülkede Koronavirüs kaynaklı ölümler 8 Nisan'da pik yaptı ve o günden bu yana kademeli olarak azalıyor.

ONS'nin verilerine göre 10 Nisan günü biten haftada Britanya ve Galler'de ölüm oranları ortalamanın yüzde 75 üzerindeydi. Aynı verilere göre bu hafta son 20 yılda Britanya'da belirlenen tarih aralığında en çok ölümün yaşandığı hafta oldu.

Son beş yıllık ortalamaya göre bahsi geçen haftada ölüm sayısı 10 bin 520'ydi. FT'nin aktardığına göre bu sene 3-10 Nisan haftasında toplam 18 bin 516 ölüm yaşandı.

FT, analizinde salgının Britanya'ya gelmesinden bu yana bu tür "ölümlerin ortalamanın aşırı üzerinde olduğu haftaları" inceleyerek gerçek Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısını tespit etmeye çalıştı.

Gazete, pandemilerde "aşırı ölüm sayılarının" gerçek rakamları belirlemekte en iyi yöntem olduğunu ifade etti.

ONS verileri, hastane dışı ölüm sayılarında da büyük bir artış yaşandığını gösterdi. FT, bu sebeple Koronavirüs ölümlerinin "önemli bir bölümünün" evlerde yaşandığı sonucuna vardıklarını bildirdi.

FT, bu verilere dayanarak Britanya'daki gerçek Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 41 bin 102 olduğunu tahmin etti.