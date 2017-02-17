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Dünya
BBC Türkçe

Financial Times Brexit'i Türkiye örneğiyle anlattı

"Türk TIR'larının kuyruğu, İngiltere'nin önündeki yol hakkında fikir veriyor"

17 Şubat 2017 11:29

Financial Times gazetesinde bugün İngiltere'nin Brexit'ten sonra Avrupa Birliği ile ticaretinde yaşayacağı zorluklar, Türkiye örneği ile anlatılıyor.

Mehul Srivastava ve Alex Barker imzasını taşıyan haberin başlığı "Türk TIR'larının kuyruğu, İngiltere'nin önündeki yol hakkında fikir veriyor"

"Sıradan bir cumartesi günü, Edirne kentinden 30 dakikalık araba yolculuğu uzaklığındaki Kapıkule sınır geçişinde, kamyonlar Bulgaristan kontrol noktasına ilerlerken 4 kilometrelik sıra oluşturmuşlar" sözleriyle başlıyor haber.

14 saattir bekleyen 42 yaşındaki kamyon şöförü İbrahim Kütükçü'nün sözlerine yer veriliyor:

"Bugün yine iyi. Geçen hafta kuyruk 7 kilometreydi."

Gazete karşı tarafa geçmenin 30 saati alabileceğinden ve her bir şoförün düzinelerce belge taşıması gerektiğinden söz ediyor.

"Sınırın olmadığı ticaret alanına girmeden önce yığınla evrak işiyle, saatlerce beklemeyle, eksik nakil belgelerini aramayla ve gelişigüzel incelemelerle karşı karşıyalar."

Brexit müzakerelerini yürütenlerin görüşmelerde bu konunun büyük bir tartışma yaratacağını söylediklerine dikkat çekiyor gazete.

Haberde "Türkiye Gümrük Birliği'nin parçası, yani kamyonlar taşıdıkları mallar için gümrük vergisi ödemeyecekler, buna rağmen 2015'te yapılan bir çalışmaya göre gecikmeler ve sorunlar 3 milyar dolarlık ticaret kaybına yol açıyor" deniyor.

Gazete İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile bir çeşit Gümrük Birliği anlaşması müzakere etme niyetinde olduğu için, Türkiye'dekine benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu yazıyor.

Ancak durumun İngiltere için Türkiye'den daha karmaşık olduğunu belirtiyor. Çünkü Theresa May, Türkiye'nin vazgeçtiği dış ticaret anlaşmalarında vergileri belirleme hakkından vazgeçmek istemiyor.

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Gazete Türk kamyon şoförlerinin geçmek istedikleri AB ülkelerinin her birinden nakil izni aldıklarını, bunun da İngiltere için bir seçenek olabileceğini yazıyor.

Ancak kotalar nedeniyle şoförlerin sıkıntı yaşadığını söyleyerek, ‎Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden Erman Ereke'nin şu sözlerine yer veriyor:

"Gümrük Birliği mallarımızın serbest dolaşımı anlamına geliyor. Kamyonlarımızın serbest dolaşımı anlamına değil."

Haberde "En kötü ihtimalle, Brexit İngiltere'nin, Türkiye'nin yaptığı gibi, her bir AB ülkesiyle tek tek ihracat kotalarının müzakeresini yapmak zorunda kalacağı anlamına gelebilir" deniyor.

Bunun da İngiltere ihracatı için kontroller, geçiş paraları, kilo sınırları gibi pek çok sorun doğurabileceğini yazıyor gazete.

Haberde kuyrukların nedeninin altyapı sorunları olmadığı, Türkiye'nin sorunun çözülmesi için yüz milyonlarca dolar harcadığı, terminal ve sınır kapılarında daha fazla gişe ile park yerleri yaptığı belirtiliyor.

Ereke "İngiltere'ye gelecek olursak onlara bol şans dilerim" diyor kuyruğu işaret ederek, "Kolay olmayacak."

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