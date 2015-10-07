Financial Times: Batı'nın Kürt savaşçılara desteği azalıyor

Financial Times, Batı'nın Türkiye'deki Kürt savaşçılara yaklaşımının Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde çatışmaların başlamasıyla birlikte değişmeye başladığını, desteğin azaldığını yazıyor.

Gazete Batı'da, PKK'nın Türkiye'deki çözüm sürecindeki tavrı ve örgüte yakın grupların Suriye ile Irak'ta IŞİD'le mücadelesi nedeniyle Kürt savaşçılara yönelik oluşan olumlu yaklaşımın gelinen aşamada kaybolduğunu belirtiyor.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre, haberde özetle şu ifadeler yer alıyor:

"Dünya, birkaç ay öncesine kadar, merkezi Kuzey Irak'taki dağlarda bulunan silahlı Kürt milis grubu Kürdistan İşçi Partisi'ne (PKK) ısınıyor görünüyordu.

"Grup ve bölgedeki kolları Suriye ve Irak'ta, İslamcı IŞİD militanlarının Kürt kent ve köylerine saldırı dalgalarını püskürtüyor, cihatçılarla sahada çatışmalara girmede tek gönüllü ve muktedir bölgesel güç olarak takdir kazanıyordu.

"PKK Türkiye'de, tarihi düşmanı Türk devletiyle ateşkesinde şartlara uyuyor, 30 yıldan uzun bir zamandır 30 binden fazla kişinin ölümüne neden olan çatışmaların sonlanmasını umutlarını canlandırıyordu.

"Bir avuç dolusu Batılı siyasi uzman ve siyasetçi, ABD ve AB'ye, grubun terörist örgütler listesinden çıkartması çağrısı yapıyordu.

"Bu, PKK'nın Temmuz ayında isyanı yeniden başlatmasıyla değişti. PKK, Türkiye'nin, Kürt - Güneydoğu bölgesinde yeni karakollar kurarak ve barış görüşmeleri sırasında verdiği sözlerinden cayarak kendisine bunu dayattığını iddia ediyor.

"Ankara'daki makamlar ise buna karşı çıkıyor ve PKK'nın hiçbir zaman barış görüşmelerine hazır olmadığını ve çatışmaların yatışmasını silah stoklamak için istismar ettiğini söylüyor.

"PKK Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdü"

Gazeteye konuşan, ismi gizli tutulan bir Avrupa diplomat, bugünlerde Batı'da kimsenin artık PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılmasını önermediğini söylemiş.

Haberin devamında, Türkiye'deki PKK saldırılarının Batı'nın Suriye'deki PYD'yle (Demokratik Birlik Partisi) ilişkisini de karmaşıklaştırdığı belirtiliyor ve aynı diplomatın bu konudaki sözleri aktarılıyor:

"Diplomat, 'Türkiye, (PYD'yle birlikte çalışmamak için) bizi daha fazla baskı altına koymak için bu durumdan faydalanıyor. Özellikle ABD'ye göre bu saldırılar (PKK'nınkiler) buna yardımcı olmuyor."

Gazete, çatışmalarda Temmuz ayından bu yana en az 130 Türk güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü, Türk savaş uçaklarının Kuzey Irak'taki saldırılarında yüzlerce militanın öldürüldüğünü, bazı yerlerde arada kalan sivillerin de öldüğünü belirtiyor.

Financial Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayındaki "400 vekili elde edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalasaydı, durum bugün çok farklı olurdu" açıklamasını hatırlatıyor.

Gazete, "uzmanlar ve diplomatların, Erdoğan'ın AKP'ye milliyetçi kesimin oylarını kazandırmak için çatışmaları kaşıdığı konusunda hem fikir olduğunu, PKK'nınsa Erdoğan'a ihtiyacı olan bahaneyi verdiğini düşündüklerini" yazıyor.

Haberin en sonunda, "PKK'nın Suruç saldırısında Ankara'nın payı olduğunu söyleyerek misilleme olarak iki polisi öldürdüğü" belirtiliyor ve Güvenlik ve Kalkınma Politikaları Enstitüsü'nden Gareth Jenkins'in şu yorumu aktarılıyor:

"Bu çok büyük bir yanlıştı. Bununla Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdüler."