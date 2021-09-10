Financial Times Anketi: Fed, yüksek enflasyon nedeniyle faizleri 2022'de artırmaya başlayacak

İngiliz ekonomi yayını Financial Times’ın Chicago Booth School Business’ın Küresel Piyasalar İnisiyatifi (IGM) ile birlikte gerçekleştirdiği bir ankette ekonomistler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) pandemi dönemi parasal genişleme programını çok hızlı şekilde küçülteceğini ve yüksek enflasyon nedeniyle 2022 yılında faizleri artırmaya başlayacağını öngördü.



Dünya'dan Hilal Sarı'nın aktardığına göre katılımcıların yüzde 70’i Fed’in piyasa beklentilerinden ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tahminlerinden daha hızlı sıkılaşmaya gideceğini ve 2022’de en az 25 baz puan bir faiz artırımı olacağını tahmin ediyor. Katılımcıların neredeyse yüzde 20’si ise bu faiz artışının 2022’nin ilk yarısında geleceğini öngörüyor. Haziranda yayınlanan FOMC tahminlerinde faizlerin sıfırdan uzaklaşmaya başlamasının en erken 2023’te olması bekleniyordu. Ancak ankete katılan 49 ekonomiste göre Fed’in faizleri 2022’de artırmaya başlayabilmesi için tahvil alım programını azaltmaya (tapering) çok yakın bir zamanda başlaması ve 120 milyar dolarlık aylık alımların gelecek yıl içinde sonlandırması gerekiyor.



Katılımcıların yüzde 20’ye yakını faiz artışının 2022’nin ilk yarısında, yüzde 70’i 2022 içinde, yüzde 20’ye yakını 2023 ilk yarısında, yüzde 10’u ise 2023’ün ikinci yarısında başlamasını öngörüyor.



Yüzde 40’ından fazlası tapering duyurusunun kasım ayında yapılmasını, yüzde 31’i tapering açıklamasının aralık toplantısında gelmesini bekliyor. Öte yandan Delta’nın vakaları artırması ve işe alımları yavaşlatması durumunda bu zaman çizelgesinin ötelenebileceği öngörüsü de yaygın.



Ankete katılan ve daha önce Uluslararası Ödemeler Bankası’nın para politikaları ve ekonomi departmanının başında bulunan Brandeis Ünivesitesi’nden ekonomist Stephen Cecchetti, “2022’de istihdam piyasası çok güçlü seyredecek ve ücret artışları da güçlü olacak, enflasyonun yüzde 2 üzerinde çok uzun seyretmesine ilişkin endişeler de artmış olacak” diyor.