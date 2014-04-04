Financial Times: AKP Anayasa Mahkemesi'ne boyun eğdi

İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesi, Türkiye'de iktidardaki AKP'nin Twitter yasağı ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne boyun eğdiğini yazdı.

Gazetenin internet sitesindeki haberin başlığı, "Twitter yasağına son verilirken, Türkiye'de seçimlerde hile yapıldığı iddiaları su yüzüne çıkıyor."

Daniel Dombey ve Funda Güler imzalı haberde, AK Parti'nin yerel seçim başarısından dört gün sonra Anayasa Mahkemesi'nin Twitter yasağının kalkması yönündeki kararını uygulamak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Haberde hükümetin Anyasa Mahkemesi'nin kararını yaklaşık 24 saat tereddüt ettikten sonra kaldırdığı da vurgulanıyor.

Gazete, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce bazı yolsuzluk iddialarının aktarılmasında kullanılan Twitter'ın 'kökünü kurutma' sözü verdiğini hatırlatmış.

Financial Times'ın haberinde şu satırlar da yer alıyor:

"İddiaların ve ses kayıtlarının internet ortamına sızdırılması-ki hükümet bu kayıtların çoğunun montaj olduğunu söylüyor-şimdilik durduruldu. Ancak Sayın Erdoğan seçim gecesi izlenimini verdiği şekilde, zaferi sonrası devlet kurumlarında çok sayıda takipçisi olan Gülen Hareketi'ne karşı sert önlemler alırsa, kayıtların devamı gelebilir."

'Hile, seçimlerin alışıldık bir özelliği'

Financial Times, AK Parti'nin seçimlerde hile yapıldığı iddialarını bastırmak zorunda kaldığını da savunmuş:

"Hile iddiaları ve Twitter hadisesi, ülke siyasetindeki sertliği gözler önüne seriyor. Bu durum Ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde hile girişimlerinin şimdiden başladığına yönelik kaygıları artırdı."

Financial Times'a konuşan Stockholm School of Economics'ten Türkiye uzmanı Erik Meyersson ise hile yapılmasının Türkiye'deki seçimlerin alışıldık bir özelliği olduğunu söylemiş ve eklemiş:

"CHP hile yapıldığına dair bir açık kanıt bulmaya çalışıyor. Bu gibi durumlarda açık kanıtlar bile göreceli olarak önemsiz olabilir ama eğer birşeylerin yanlış gittiğini gösterirseniz bu size diğer sorunları bulmaya çalışmak için zaman kazandırır."