Financial Times: AKP açık ara farkla kazanmamalı

T24- The Economist ve New York Times'tan sonra İngiliz Financial Times gazetesi de pazar günü yapılacak genel seçimleri haber yaptı. Makalede seçimleri AKP'nin kazanacağı hakkında bir şüphe bulunmadığı belirtildi: "Tek soru Recep Tayyip Erdoğan’ın ne kadar farkla kazanacağı. Açık bir farkla kazanmaması Türkler için daha iyi olur."

Metin Güneş'in CNNTürk'te yayımlanan haberine göre, bununla AKP’nin başarısını küçümsemek gibi bir niyetlerinin olmadığını belirten gazete, AKP’nin iktidardaki dönemi sırasında ekonomide hızlı büyüme kaydedildiği; bankacılık sektöründe çöküşün eşiğinden dönüldüğü; ve 1960 yılından bu yana hükümetleri deviren ordunun dişlerinin söküldüğü ifade edildi.

Yazıda, "Erdoğan’ın popülaritesi anlaşılır olup, hak edilmiştir" ifadesine yer verilerek, yine de AKP’nin büyük farkla kazanmasının sorun yaratacağı vurgulandı.





"Rahatsız edici otoriter eğilimler... "





İktidarda 10 yıl kalan AKP’nin rahatsız edici otoriter eğilimler gösterdiğine dikkat çekilen yazıda, "Bu bir dereceye kadar Kemalist egemen çevrelerin darbe girişimi iddialarına karşı bir tepki olabilir. Ama kısıtlamalar daha geniş hale geldi. Gazeteciler ve medya organlarının (çoğunluğu özellikle Doğan Grubu’na ait) gözleri korkutuldu. Ordunun da devre dışı bırakılması, yargının kendine güveninin azaltılması, ve AB üyeliğinin cazibesinin de azalmasıyla, şimdi artık en iyi umut AKP’nin güçlü bir muhalefat tarafından kontrol altında tutulması olacaktır" ifadesine yer verildi.

Pazar günü elde edilecek sonuçları önemli yapan şeyin aslında Erdoğan’ın yeniden yazmayı taahhüt ettiği anayasa olacağının kaydedildiği yazıda, bunun için çok geç bile kalındığı, yürürlükteki anayasanın 1980 darbesinin otoriter bir kalıntısı olduğu vurgulandı.

Fakat böyle hassas ve de sonuçları hemen herkesi etkileyecek değişikliklerin kapsayıcı bir süreçten geçmesi gerektiğinin de kaydedildiği yazıda, "Eğer AKP Meclis’teki 550 sandalyeden 367’sini kazanırsa, tek başına tartışmalı değişiklikler için bastırabilir" yorumu yapıldı.

Yazıda Erdoğan’ın en çok endişe verici niyetinin ise Türkiye’yi parlementer sistemden başkanlık sistemine geçirme niyetinin olduğu belirtilerek, "Bu iki nedenden ötürü kötü bir fikir: Birincisi, bu Erdoğan’ın Türkiye’nin yönetiminin başında olma süresini alışılagelmiş üç dönem yerine beş yıla çıkaracaktır. Daha da kötüsü, Türkiye’nin Kürt ve diğer azınlıklarının sıkıntılarının çözüme kavuşturulmasını daha da zorlaştıracaktır. Muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da savunduğu gibi daha fazla özerkleştirme gerekiyor. Erdoğan’ın planı ise sadece yönetime daha çok yetki veriyor" yorumu yapıldı.