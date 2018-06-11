Financial Times: Ağır bedeller ödenerek sağlanan ekonomik büyüme

T24 Haber Merkezi

Çeviri: Derin Koçer*

Türkiye İstatistik Kurumu, bugün yayınladığı raporda Türkiye ekonomisinin (GSYH) 2018’in ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.4 büyüdüğünü bildirdi. Verilere göre, bu süre zarfında tarım sektörü yüzde 4.6, endüstri yüzde 8.8, inşaat 6.9; ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin oluşturduğu hizmetler sektörü ise yüzde 10 büyüdü. Bu arada ev tüketimi de yüzde 11 arttı.

TIKLAYIN - Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü

İngiliz Financial Times gazetesi, Adam Samson’un kaleme aldığı makalede, bu büyümenin ‘ağır bir bedel karşılığında’ sağlandığını söyledi. Enflasyonun yüzde 12’nin üzerinde seyrettiğinin altını çizen Samson, konuttan ulaşıma fiyatların hızla arttığını da ekledi.

‘’Şoklara dayanıklı olmayan, hassas ve

aşırı ısıtılmış bir ekonomi tablosu çiziyor‘’

Ekonomideki dengesizliklerin bir diğer belirtisi olarak genişleyen cari açığa vurgu yapan Samson, 5.426 milyar dolar seviyesinde seyreden cari açığın geçen seneden bugüne 1.706 milyar dolar arttığını belirtti. Makalede, bu verinin, beklentilerden de daha yüksek olduğunun altı çizildi. Cari açığın 5.3 milyar dolar olması bekleniyordu.

Bütün bunların Türkiye ekonomisi için endişe verici olduğunu söyleyen Samson; ‘artan cari açığın ve enflasyon yüzdelerinin şoklara dayanıklı olmayan, hassas ve aşırı ısıtılmış bir ekonomi tablosu çizdiği’ yorumunu yaptı.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası’nın faiz artırımlarıyla ancak stabil hale getirilen dolar/TL kuru da hatırlatıldı ve Türk Lira’sının dolara karşı yüzde 15.4 değer kaybettiği eklendi.

‘’Bazı yetkililer büyümenin yavaşlayarak

devam edeceğini söylüyor‘’

Makalenin sonunda Goldman Sachs’in değerlendirmelerine de yer veren Samson, bankanın ‘finansal sıkışma devam ettikçe ekonomik büyüme de yavaşlayacak’ yorumunu makalesine taşıdı ve Sachs’ın bir diğer değerlendirmesiyle analizini noktaladı:

‘’[Hükümetin] Ekonominin yavaşlamasına ne ölçüde izin vereceği belli olmasa da bazı yetkililer büyümenin yavaşlayarak devam edeceğini söylüyor.’’

*Makalenin İngilizce orijinal tam metnini buradan okuyabilirsiniz.