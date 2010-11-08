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Dünya

Financial Times: Ada ikiye bölünebilir

Financial Times, BM'de yapılacak Kıbrıs sorununun çözümü için "son şans" olduğunu belirten bir haber-değerlendirmeye yer verdi.

08 Kasım 2010 02:00

T24 - Financial Times gazetesi Birleşmiş Milletler'de yapılacak Kıbrıs görüşmelerinin Kıbrıs sorununun çözümü için "son şans" olduğunu belirten bir haber-değerlendirmeye yer verdi.

James Blitz imzalı makalede, müzakerelerden bir sonuç alınmazsa, ada resmi olarak ikiye bölünebilir diyen diplomatların görüşleri öne çıkarılmış. Makaleden öne çıkan satırlar şöyle:

"Birleşmiş Milletler'in adaya çözümü getirmek için son başlattığı girişimin üzerinden üç yıl geçtikten sonra, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, daha önce atılmayan bir adımı atıp, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liderlerini New York'a çağırarak açmazı çözmeye çalışacak. Müzakerelerde rol alan bir diplomat Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Burada sonsuza dek kalıp, anlamsız görüşmeler yapmayı sürdürmeyeceğiz" dedi. 18 Kasım'da başlanması beklenen müzakerelerin son şans olduğunu söyleyen bir başka diplomat ise "Artık, başarısızlığın acı verici sonuçlarıyla yüz yüze gelmemiz gereken noktaya yaklaşıyoruz" dedi."

Financial Times, Derviş Eroğlu'nun Kıbrıslı Türklerin lideri seçilmesi ardından müzakerelerin hız kestiğini de belirtip ekliyor: Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dimitris Hristofyas'a muhalif olanlar ise, Rum liderliğinin, danışmanlar bir anlaşmaya her yakınlaştığında geri çekilme taktiği izlediğini söylüyor.



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