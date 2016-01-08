Financial Times: AB-Türkiye anlaşması göçü azaltmakta başarısız

Financial Times gazetesi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın dün bir basın toplantısında yaptığı, göçle mücadelede AB ile Türkiye arsında yapılan anlaşmanın 'tatmin edici olmadığı' yönündeki açıklamasını sayfalarına taşıdı.

Haberin başlığı "AB-Türkiye anlaşması göçü azaltmakta başarısız oluyor."

AB, Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısının azalması için Türkiye'ye 3 milyar euroluk yardım ve vize kolaylığı vaat etmişti.

Amstardam'da konuşan Timmermans, "Brüksel'in operasyonların etkinliğini geliştirmek için Ankara'yla beraber çalışması gerektiğini" söyledi.

Gazetede, Timmermans'ın göçmen meselesini görüşmek üzere hafta sonu Türkiye'ye uçabileceğine dair sözlerine de yer verdi.

Haberin bir kısmı şöyle:

"(Timmermans'ın) açıklamaları, Berlin'de, göçmen akınına karşı mücadelede Türkiye odaklı stratejinin meyvesini hızlı vermediği yönündeki endişelerin tırmandığı bir zamanda geldi. Polisin, Köln'de yılbaşı kutlamaları sırasında kadınlara saldıranların 'kuzey Afrika ve Arap' görünümlü kişiler olduğunu açıklaması, bu stratejinin incelenmesi gereğini doğurdu."

"(…) BM verilerine göre Yunanistan'a varan mültecilerin sayısı son iki haftada günde 3 bini aştı. Yine de bu rakam, Aralık ayı başına kıyasla daha düşük. Buna rağmen Yunan ve AB yetkililerini zora sokmaya yetti. Çoğu lider bu düşüşün, Türkiye'nin çabalarından çok, kötü hava koşullarından kaynaklandığına inandı."

"Alman İçişleri Bakanı da geçen hafta 'Bizim intibamız, bu düşünün ağırlıklı olarak, hava durumuyla, yani Akdeniz'deki fırtınalı denizle bağlantılı olduğu yönünde' dedi."

'Ankara garanti vermedi'

Financial Times, Ankara'nın 'Avrupa'ya göçün devam edebileceği' şeklindeki açıklamalarını hatırlatıyor ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da AB ile varılan anlaşmanın "bir garanti sunmadığı ve Suriye'deki olaylara bağlı olduğu" sözlerini aktarıyor. Haberde "Türk yetkililer, AB'nin sağladığı fonun göçmenleri Türkiye tutma amacıyla verildiğini, göçmen akışını durdurmakla bağlantılı olmadığını söylediler" dendi.

Gazetenin aktardığına göre düşünce kuruluşu Avrupa İstikrar Girişimi Başkanı Gerald Knaus da, anlaşmanın mülteci sayısını azaltacağı düşüncesinin gerçekçi olmadığı görüşünde:

"Üç ay önce de bunun işe yaramayacağı herkes için aşikârdı. Bunun için her iki taraf da suçlanmalı çünkü ciddi şekilde müzakere etmediler."

Knaus'a göre tek çözüm "Türkiye'nin, Yunanistan'a giden mültecileri ve sığınma talepleri reddedilenleri geri alması."