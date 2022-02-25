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Dünya

Financial Times: AB, Putin ve Lavrov'un mal varlıklarını dondurmaya hazırlanıyor

25 Şubat 2022 15:45

Financial Times, AB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mal varlıklarını dondurmaya hazırlandığını bildirdi.

Financial Times gazetesinin haberine göre Rus bankaları ve endüstrisine karşı bir dizi önlemi içeren paketin bugün oylanması bekleniyor.

Ancak Putin ve Lavrov'un seyahat yasağına tabi olmayacağı belirtildi.

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