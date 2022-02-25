Financial Times: AB, Putin ve Lavrov'un mal varlıklarını dondurmaya hazırlanıyor

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Financial Times, AB'nin Rusya Devlet Başkanı <strong>Vladimir Putin</strong> ve Dışişleri Bakanı <strong>Sergey Lavrov</strong>'un mal varlıklarını dondurmaya hazırlandığını bildirdi.</p>\n<p>Financial Times gazetesinin <a rel="nofollow" href="https://www.ft.com/content/93554a7e-f974-49fc-85ba-c111d253b002">haberine</a> göre Rus bankaları ve endüstrisine karşı bir dizi önlemi içeren paketin bugün oylanması bekleniyor.<br /><br />Ancak Putin ve Lavrov'un seyahat yasağına tabi olmayacağı belirtildi.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/canli-blog-ukrayna-da-gece-saldirilarla-gecti-kiev-de-patlama-sesleri-duyuldu,1017225" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CANLI BLOG | Ukrayna'da işgalin ikinci günü çatışmalar sürüyor; Zelenski, Putin'e müzakere teklif etti</a></strong></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x889i5e?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"> </iframe></div>\n</body>\n</html>