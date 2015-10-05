Financial Times: AB, göçmen krizi nedeniyle Erdoğan'a eleştirilerini yumuşatıyor

Financial Times, Avrupa Birliği'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya akışını durdurmak için büyük bir plana ikna etmeye çalışacağını yazdı.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre, gazetede bugün yayımlanan haberde, göç krizinin çözümüne odaklanan Avrupa'nın Erdoğan'a eleştirilerini yumuşatmaya başladığını belirtiliyor.

FT, AB'nin Türkiye'yi ikna etmek için "tatlandırıcılar" sunabileceğini yazıyor.

Haberde özetle şu ifadeler yer alıyor:

"Bugün Brüksel'deki görüşmelerde üst düzey AB yetkilileri Erdoğan'dan büyük bir göç eylem planını kabul etmesini isteyecek. Plan, sınır kontrollerini sıkılaştırmayı, büyük iltica başvurusu merkezleri açmayı ve hatta muhtemelen 2 milyon Suriyeli'ye Türkiye'de çalışma hakkı vermeyi içeriyor."

"AB'nin talepleri aşırıya kaçan istekler. Avrupa göçmen krizinin patlak vermesinden bu yana blok (AB), Erdoğan'ı baştan çıkartmanın yollarını bulmak için mücadele verdi. Ocak ayından bu yana AB'ye girme girişiminde bulunan 350 bin sığınma hakkı arayan kişiden sadece 50 bini Türkiye sınırında durduruldu".

"Muhtemel tatlandırıcılar şunları içeriyor: 250 milyon Euro'luk fazladan AB fonu, Türkler için vize serbestliğine ivme kazandıracak siyasi hız, mültecilerin yeniden yerleştirilmesi için yeni bir teklif." FT, "göçmen krizine yoğun bir şekilde odaklanan Avrupa'nın Erdoğan'ın iddia edilen otokrat yönetimi, yargının bağımsızlığı ve basın özgürlüğüyle ilgili korkulara dair eleştirilerini yumuşatmaya başladığını" yazıyor.

FT, konuyla ilgili, isim vermeden AB'den bir diplomatın görüşlerine de yer vermiş:

"Üst düzey bir Avrupalı diplomat, 'Gerçekten hiç sevmediğimiz bir hükümeti kucaklıyoruz' dedi ve ekledi: ''Bu göçmen akışını düşürmemiz gerekiyor. Bu, reel politik haline geldi. İç politikayla ilgili kaygılarımızı bir kenara bırakıyoruz".

FT, "Ankara'nın AB'yle sıkı bir pazarlık yapacağını" yazıyor.

Gazetede yine isim verilmeden bir Türk diplomatın görüşleri de aktarılmış: "Acelemiz yok. Bununla yıllardır uğraşıyoruz. Şimdi, bir anda, işbirliğimizi istiyorlar. İstek listelerimiz yok. Pazarlık yapmıyoruz. Bu, zaman alacak."

FT, Erdoğan'ın AB'den en büyük talebinin Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölgenin kurulması olacağını, AB liderlerinin buna karşı olduğunu ancak bunun en azından tartışılabileceğini yazıyor.

Gazeteye göre Erdoğan ve AB arasındaki en önemli tartışma ise vize serbestliği konusunda yaşanacak.