Final'in şiir ve öykü yarışması sonuçlandı

Final Dergisi Dershaneleri’nin, sınavlara hazırlanan gençler için yayınladığı Genç Paylaşım Dergisi’nin bu yıl 5.sini düzenlediği şiir ve öykü yarışması sonuçlandı.

Türkiye genelinden yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı yarışmada dereceye girenler 27 bin TL para ödülü ile eserlerinin yer aldığı ‘ilk kitap’larını Final’in çeşitli şubelerinde yapılan törenlerde aldı.

Yarışmaya İstanbul’dan katılan öğrenciler için dershanenin Maslak’taki yönetim merkezinde tören düzenlendi. Törene katılan Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, genç edebiyatçıları tebrik ederek, okumanın, yazmanın geri planlara itildiği günümüzde bu konularda çaba harcayan çocukların ve gençlerin desteklenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Taşel, sadece dizi senaryosu yazanların para kazandığı, google’ın ilahlaştırıldığı bir dönemin yaşandığını vurgulayarak, “Gençleri okumaya ve yazmaya teşvik etmek hepimizin görevi. Final Eğitim Kurumları olarak, sadece test veren, sıkı sıkıya ders çalıştıran bir kurum değiliz. Bugün olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da yazan, okuyan, üreten çocukları ve gençleri desteklemeye devam edeceğiz. Okumayan, yazmayan, yazılana değer vermeyen bir toplumun ilerlemesi mümkün değil’ dedi.

'ÖSYM yazan gençleri de desteklemeli'

Okuma yazma alışkanlığının küçük yaşlarda başlaması gerektiğini belirten Taşel, Genç Paylaşım dergisinin düzenlediği yarışmanın amacının Türk edebiyatına yeni kalemler kazandırmak olduğunu da dile getirerek, ‘Bu anlamda ben yetkililere bir teklif sunacağım. ÖSYM fen, matematik ve spor alanında başarılı olan öğrencilere ek puanlar veriyor. Bence bu tür ek puanlar Türk Dili ve Edebiyatı alanında ödül alan, başarılı olan, kitabı yayınlanan gençlere de verilmeli. Bunun objektif kriterleri ÖSYM tarafından düzenlenebilir ya da kriter doğrudan bakanlığın düzenlediği yarışmalar da olabilir. Böylece çocuklarımız sınav çalışmalarının yanı sıra yazmaya da özenecek ve zaman ayırabilecektir’ şeklinde konuştu.

Öğrencilere yazmaya devam etmelerini öneren Taşel onlara bir de müjde verdi. Final olarak desteklerinin daima süreceğini söyleyerek, ‘Final Kültür Sanat Yayınları’nın kapısı sizlere daima açık. İlerleyen yıllarda da getirdiğiniz kitaplarınızı basacağız.’ dedi.

Birincinin ve Özel Türk Dili Ödülü alanın 3.000 TL, ikincinin 2.000 TL, üçüncünün ise 1.000 TL ile ödüllendirildiği yarışmada dereceye giren eserler ve sahipleri şöyle:

15 yaş üstü şiir dalında;

1. Melis Kınık – ‘Cennette İki Can’ (Bursa)

2. İlknur Şaşma – ‘Hüzünkar Çağrı’ (Karaman)

3. Orhan Alici – ‘Yerde Bulunmuş Bir Beş Kuruş’ (İstanbul)

Mansiyon- Seda Hazal Kuru – ‘Bir Varsayımın Portresi’ (Bursa)

Mansiyon - M. Emirhan Topçu – ‘Neyzen’ (İstanbul)

Mansiyon – Oktay Yılmaz – ‘Şiirin Cevabı’ (İzmir)

Mansiyon – Hamza Yumak – ‘Gülümsemelisin’ (İstanbul)

Mansiyon – M. Sait Aktaş – ‘Yağmur Ezberi’ (İstanbul)

7 – 14 yaş şiir dalında;

1. Kübra Nur Özdemir – ‘Ebeyim Hatta Körebeyim’ (Şanlıurfa)

2. Özlem Sarıhan – ‘Her Şey Hesaplanmalı’ (Konya)

3. Dilara Tosun – ‘Karla Tanışma’ (İstanbul)

Mansiyon – Gamze Cansu Ergüven – ‘Çocuk’ (İstanbul)

Mansiyon – Şeyma Kulakoç – ‘Renkler’ (İstanbul)

Mansiyon – Kübra Erşan – ‘Benim Hayalim’ (Kırıkkale)

15 yaş üstü öykü dalında;

1. Şeyda Betül Buluç – ‘Saat Kaç’ (Şanlıurfa)

2. Ümmügül Koyuncu – ‘Kelebek Bakıcısı’ (Adana)

3. Aykut Yılmazaraboğlu – ‘Şehrin Gözyaşları’ (İstanbul)

Mansiyon – Nilay Sefer – ‘Dostluk’ (İstanbul)

7 – 14 Yaş Öykü Dalında;

1. Sanem Yılmaz – ‘Yaramaz’ (Çanakkale)

2. Ece Naz Yıldız – ‘Mavi Panjurun Perileri’ (Diyarbakır)

3. Zeynep Aras – ‘Bekleyiş’ (Eskişehir)

Özel Türk Dili Ödülü

Furkan Akgün – ‘Gölgeler’ (Kırklareli)