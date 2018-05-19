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Finalin adı: Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid

CSKA Moskova - Real Madrid: 83 - 92 Gökhan HEBEPÇİ / BELGRAD,(DHA) CSKA Moskova’yı 92-83 mağlup eden İspanyol ekip, finalde Sarı-Lacivertlilerin rakibi oldu

19 Mayıs 2018 03:04

CSKA Moskova - Real Madrid: 83 - 92

Gökhan HEBEPÇİ / BELGRAD,(DHA)

CSKA Moskova’yı 92-83 mağlup eden İspanyol ekip, finalde Sarı-Lacivertlilerin rakibi oldu.
THY Avrupa Ligi Final-Four\'da CSKA Moskova\'yı 92 -83 mağlup eden Real Madrid, Fenerbahçe Doğuş\'un finaldeki rakibi oldu. 20 Mayıs Pazar günü Stark Arena\'da oynanacak final mücadelesi TSİ 21:00\'de başlayacak.
İki takım geçen sezon Final-Four ilk maçında karşı karşıya gelmiş ve rakibini 84-75 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş, finale yükselen taraf olmuştu. 
Organizasyonda CSKA Moskova ve Zalgiris Kaunas arasında oynanacak 3\'üncülük karşılaşması ise yine pazar günü TSİ 18:00\'de başlayacak.

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