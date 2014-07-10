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Spor

Dünya Kupası'nda finalin adı Almanya-Arjantin

2014 Dünya Kupası yarı finalinde Hollanda'yı penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup eden Arjantin, Almanya'nın finaldeki rakibi oldu

10 Temmuz 2014 00:51

2014 Dünya Kupası’nda ikinci finalisti belirleyecek yarı final maçında, Hollanda ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Sao Paulo Arena’da oynanan yarı final karşılaşmasında Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.

 

İki takımın 11'leri

 

Hollanda: Cillessen; Kuyt, Vlaar, De Vrij, Martins Indi, Blind; De Jong, Wijnaldum; Sneijder, Robben, Van Persie

Arjantin: Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo; Enzo Perez, Biglia, Mascherano; Lavezzi, Messi, Higuain

 

Maçtan dakikalar

 

Karşılaşma Arjantinli futbolcuların vuruşu ile başladı.

5. dakikada Lavezzi ceza sahası dışında topla buluştu ancak Hollanda savunması pozisyonu uzaklaştırdı.

6. dakikada Sneijder'ın pasıyla ceza alanına giren Arjen Robben, topu kaybetti.

7. dakikada Kuyt'un uzun pasına hareketlenen Robben, ofsayta düştü.

11. dakikada, Lavezzi'ye yapılan hareketi, Cüneyt Çakır faul olarak değerlendirdi.

13. dakikada Wesley Sneijder'ın ceza sahası dışından vuruşu auta çıktı.

14. dakikada Arjantin, ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Messi geldi ancak top Cillessen'de kaldı.

18. dakika 0-0 eşitlikle geçildi.

19. dakikada gelişen Arjantin atağında, Hollanda savunması topu kornere gönderdi. Messi'nin kullandığı köşe vuruşu savunmadan döndü.

23. dakikada Perez'in getirdiği top, kornere çıktı. Lavezzi'nin köşe vuruşunda Garay iyi yükseldi ve vurdu ancak top auta çıktı.

32. dakikada Sneijder'ın ortasında kaleci Romero topu uzaklaştırdı, gelişen atakta Van Persie ofsaytta kaldı.

45. dakikada Hollanda'da Martins Indi, Messi'ye yaptığı hareket nedeniyle karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

İlk yarı 0-0 berabere sona erdi.

İkinci yarı Hollandalı futbolcuların vuruşu ile başladı.

50. dakikada Wesley Sneijder'ın yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruş auta çıktı.

70. dakika Hollanda ile Arjantin arasında 0-0 eşitlikle geçiliyor.

71. dakikada Lavezzi'nin vuruşu De Vrij'dan döndü.

73. dakikada Messi'nin korner direğine yakın yerden kullandığı serbest vuruş, auta çıktı.

75. dakikada, Higuain'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu, az farkla dışarı gitti.

81. dakikada Arjantin'de Perez'in yerine Palacio, Higuain'in yerine de Agüero oyuna girdi.

90. dakikada Robben ceza sahasına girdi, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak savunma son anda araya girdi ve topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 berabere sonuçlandı. 

96. dakikada Van Persie'nin yerine oyuna Huntelaar girdi.

97. dakikada Robben'in ceza alanına gönderdiği topu, savunma kornere gönderdi. Sneijder'ın ortasından sonuç çıkmadı.

98. dakikada Robben'in ceza sahası dışından şutu, kaleci Romero'nun ellerinde kaldı.

99. dakikada Arjantin'de Lavezzi'nin yerine Maxi Rodriguez oyuna girdi.

105. dakikada oyuna sonradan giren Huntelaar sarı kart gördü.

Uzatmada ilk 15 dakika golsüz geçildi.

115. dakikada Palacio kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak pozisyonu değerlendiremedi.

117. dakikada Messi'nin sol kanattan ortasına Maxi Rodriguez vurdu ancak top kalecide kaldı.

120 dakika sonunda Arjantin ve Hollanda 0-0 berabere kaldı. Dünya Kupası'nın ikinci finalistini penaltılar belirleyecek.

 

Penaltı atışları

 

İlk penaltı atışı için topun başına Hollanda'dan Vlaar geldi. Vuruşunu kaleci Romero kurtardı.

Arjantin'den ilk penaltı atışını kullanan Messi, topu ağlara gönderdi ve Arjantin 1-0 öne geçti.

Arjen Robben'in kullandığı penaltı filelere gitti ve skor 1-1 oldu.

Garay topun başına geldi, vuruşunda top ağlara gitti ve Arjantin 2-1 öne geçti.

Hollanda'da Wesley Sneijder'ın penaltı atışını kaleci Romero kurtardı ve skor hala 2-1 Arjantin lehine.

Arjantin'de Sergio Agüero'nun penaltı atışı filelere gitti ve Arjantin 3-1 öne geçti.

Kuyt'ın kullandığı penaltı atışı filelere gitti ve Hollanda skoru 3-2 yaptı.

Maxi Rodriguez penaltı atışını gol yaptı ve Arjantin skoru 4-2 yaparak finale yükseldi.

 

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